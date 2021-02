Jaume: "Yo me dejo la vida por este equipo"

El portero del Valencia se ha defendido de las críticas en Onda Deportiva Valencia. El de Almenara afirmaba que"no soy una persona que se centre mucho en esas cosas, en mi carrera siempre he tenido que luchar contra muchos obstáculos, entonces me he generado cierta autoconfianza, cierto autoanálisis y no me centro en la opinión de los demás. Yo considero que aporto mucho en el campo, aporto mucho fuera del campo y al final la única opinión que vale o que me importa realmente es la mía, porque es la que vale para uno mismo. Luego viene todo lo demás, y entiendo que estoy en un club muy grande, entiendo que hay una responsabilidad muy grande y que llevo muchos años en este equipo y entiendo que haya gente que pueda opinar mal de mí, otros opinarán bien pero ni la crítica encumbrándome ni la crítica negativa me afecta porque hay que estar preparado para esto y no me paro mucho con esas cosas".

Además recalcaba sentirse valorado por el entrenador, sus compañeros y la afición. "No sabría qué decirte, me siento bien, me siento valorado por el entrenador, por mis compañeros, por la calle la afición me muestra cariño y respeto y me parece algo increíble que agradezco muchísimo y luego, pues lo que te he dicho, en grandes clubes como el Valencia CF siempre hay detractores y gente que te apoya. Yo estoy agradecido a todos y me dejo la vida por este equipo, es lo único que puedo decirte".

También habló de la imagen que dejó el partido en San Mamés. Al acabar el encuentro se fundió en un abrazo con el que fuera su técnico Marcelino García Toral. "Cuando pasas tanto tiempo en un ambiente positivo queda una amistad y un gran recuerdo. Siempre es bonito ver a un amigo. Marcelino lo ha sido todo para nosotros en los años que ha estado".

Sobre la gran parada a Sancet reconocía que "fue una acción bonita porque el delantero tenía mucha ventaja. Fue importante porque nos valió para seguir en el partido".

Y recalcaba que "sentimos el Valencia y a veces nos lleva a pasarlo mal por la responsabilidad que conlleva. Yo cuando pierdo un partido estoy muy jodido ".