Hoy con Leleman venía pensando en... lo de Vinicius

Hoy con Leleman venia pensando en... lo de Vinicius. Que yo sigo pensando que debería ser sancionado y no jugar ante el Valencia el próximo domingo.

Eso que hizo el futbolista del Real Madrid es inconcebible y debería tener una sanción ejemplar. Con todas las medidas anticovid no puedes subirte una grada y abrazarte a los aficionados, muchos de ellos con la mascarilla bajada, como ni no pasara nada. No, no puedes, y si lo haces debe tener alguna consecuencia para que no se vuelva a repetir.

Al aficionado le obligamos a ir al campo con mascarilla, a mantener la distancia de seguridad, a entrar de forma escalonada para evitar aglomeraciones, le prohibimos comer y beber más allá de agua. Medidas que nos podrán parecer más a o menos adecuadas, no voy a entrar en ese debate porque no soy experto sanitario. Y sin embargo permitimos que un futbolista se salte todos los protocolos y normas. No.

Entiendo que es futbolista del Real Madrid y por no tardaron en salir todos aquellos que le justificaban. Que si es joven, que si fue producto de la euforia, que si lo hizo sin querer, que si fue una chiquillada… Que si, que si, que lo que queráis. Pero como cualquier acto de nuestra vida, si cometemos un error tiene que tener sus consecuencias.

Luego está lo de quien tiene potestad para sancionarlo. La liga no, la Federación si. Y claro, la Federación ya le ha sancionado con la tarjeta amarilla que vio nada más subirse a la grada. La pregunta es ¿solo una amarilla? ¿en serio? ¿saltarse todo el protocolo anticovid tiene la misma pena que, por ejemplo, quitarse la camiseta en la celebración de un gol? No lo entiendo.