Hoy con Leleman venía pensando en... las reuniones capitanes-embajadores-presidente

Hoy con Leleman venía pensando en… las reuniones presidente-entrenador, presidente-capitanes, capitanes-jugadores, embajadores-plantilla. Que ayer Victor Lluch me apuntaba un detalle de estas dos últimas que me dio que pensar mucho.

Decía que el mensaje de unidad, compromiso y sacrificio que trasladaron los embajadores al resto de la plantilla iba aparejado de una explicación de lo que significa vestir la camiseta del Valencia. Y digo yo que todo aquel que venga a este club debería saber la historia, los títulos y lo que significa defender ese escudo.

Porque venir al Valencia no es ir a cualquier club de la primera división del fútbol español. No. Los más de cien años de historia se han forjado con el sacrificio y el compromiso de miles de jugadores valencianistas que un día defendieron esos colores. Unos con más éxito y otros con menos. Pero lo que es indudable es que todos ellos contribuyeron en su justa medida a convertir al Valencia en uno de los grandes equipos del fútbol español.

Y así es como debe sentirse quien venga aquí. Debe saber que pese a las tropelías de Meriton, el Valencia está entre los grandes. Por afición, historia y títulos. Y por eso aquí es innegociable el compromiso y el esfuerzo. Para honrar el pasado hay que forjar el presente. Y hay que hacerlo desde el conocimiento de su historia.

Me produciría mucha tristeza que alguno no lo supiera, que se creyera que venir aquí es ganar mucho dinero y tener una vida placentera disfrutando del clima y la gastronomía valenciano. Algo que me dio la sensación que sucedió el pasado domingo en Valdebebas.

Así que el que quiera estar, como los capitanes, adelante y el que no por favor que no estorbe… al menos hasta final de temporada…