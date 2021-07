Hoy con Leleman venía pensando en... si recuperar o no a Guedes

Hoy con Leleman venía pensando en… recuperar o no a Guedes. Que hoy se ha puesto por primera vez a las órdenes de Bordalás.

Es cierto que el Valencia le tiene en la rampa de salida. Con su calidad, aunque la haya demostrado a cuentagotas en el Valencia, es uno de los futbolistas con más cartel en el club de Mestalla. En cristiano: por el que se puede sacar una buena cantidad de millones de euros. Por eso es lógico que el Valencia, necesitado de dinero, le tenga en el mercado.

Pero la pregunta que me hago es: con Bordalás en el banquillos ¿no se podría recuperar para la causa y encontrar la mejor versión del portugués? ¿no podría pasar lo mismo que sucedió con Parejo y Marcelino?

Todo dependería también de la predisposición del futbolista y del entrenador. De Bordalás no me cabe la menor duda, y así lo hemos contado, que estaría dispuesto a recuperarle. De lo que piense el propio Guedes, tengo más dudas después de escuchar hace un tiempo las palabras de su padre. No creo que sea como Parejo que decidió quedarse porque no quería perderse la oportunidad de entrenar a las órdenes de Marcelino.

Que va a haber culebrón Guedes lo sabemos todos. Si se queda y Bordalás le saca el máximo rendimiento, perfecto. Y si se va pero se consigue sacarle el máximo rendimiento económico, también bien. Lo que no… regalarlo