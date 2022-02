Hoy con Léleman venía pensando en… que no nos da. No nos da para pelear por europa, no nos da para estar entre los grandes y no nos da para salir de la zona “Meriton”.

¿Pero… por qué no nos da? No nos da porque un equipo que encaja 42 goles en 25 partidos lo normal es que su lucha sea la de no descender… solo el Levante, colista, supera ese guarismo y el Alavés penúltimo lo iguala… de ahí hacia arriba ningún equipo ha encajado tantos goles. No nos da porque sumar 2 puntos de los últimos 21 posibles para un equipo como el Valencia es un desastre. Y no nos da porque la última victoria data del 20 de diciembre en el derbi… vamos que en este 2022 aún no se ha ganado y son ya más de dos meses sin hacerlo.

No nos da porque aquel que vino para recuperar el ADN Valencianista, Bordalás, no lo ha conseguido hasta el momento. El técnico vino para corregir la sangría de goles de los dos pasados ejercicios y devolver al Valencia a la parte alta de la tabla. Hoy, el Valencia de Bordalás es casi idéntico al Valencia de Javi Gracia. Al último no le trajeron ni un solo refuerzo, al primero lo hicieron en verano y lo han vuelto a hacer en invierno.

No nos da porque es cierto que Meriton con su gestión ha ido empequeñeciendo al Valencia en estas dos últimas temporadas. Pero no nos engañemos… no son hoy los únicos culpables de ver al equipo sumido en la mediocridad más absoluta. Sabéis que yo soy de defender el trabajo de los entrenadores, lo hice en los peores momentos de Marcelino, y quisiera hacerlo en estos de Bordalás. Pero para poder hacerlo necesito argumentos y a día de hoy me cuesta mucho encontrarlos. Porque si aquel que vino a corregir un problema no es la solución acaba siendo parte del problema. Y el tiempo pasa… y de momento… no ha conseguido corregir nada…