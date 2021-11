Hoy con Léleman venía pensando en... que me gustó ayer el Valencia

Hoy con Léleman venía pensando en… lo mucho que me gustó ayer el Valencia. Vi un equipo serio, competitivo, como le gustan a Bordalás y poniendo en serios aprietos al líder, la Real Sociedad, en la visita su propio campo.

Poco a poco el técnico alicantino va consiguiendo imponer su estilo. Ahora cuando algún futbolista del equipo contrario le vacila a alguno del Valencia van cinco compañeros a rodearle. Algo que sucedía en el Valencia campeón y que hacía mucho tiempo que no se veía.

Puede parecer un detalle insignificante, pero no. Para mi eso demuestra compromiso y unión. Venimos de unos años en los que cada uno hacía la guerra por su lado. Los había incluso que la película no iba con ellos y miraban hacía otro lado cuando venían mal dadas. Ahora ya no. Ahora hay unión salgan o no bien las cosas.

Me gustó el Valencia pese a no ganar y haberlo podido hacer. Aun estamos lamentándonos de la de Maxi y la de Gayá. Pero aún así sacar un punto ante la Real es un buen resultado especialmente por la imagen que se dio. Estoy seguro que ese es el Valencia que quiere ver Bordalás y que queremos ver todos nosotros.

Y me gustó mucho el partido de Helder Costa. Reconozco que con el angoleño tuve dudas a su llegada por venir de la mano de quien venía. Me gustó su actitud y su velocidad y desequilibrio como extremo. De momento está siendo el mejor fichaje con diferencia.

Por poner un pero. El de Maxi. Sigue negado cara el gol y eso para un delantero es un pecado mortal. No se hasta cuando lo podrá aguantar Bordalás. Porque hace muchas cosas bien menos la que debería hacer: la de marcar goles para la desesperación de todos…