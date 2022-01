Hoy con Léleman venía pensando en... que entiendo a Bordalás

Hoy con Leleman venia pensando en… que entiendo que Bordalás no quiera hablar más de fichajes o de mercado.

Y le entiendo por varios motivos. Puede que el entrenador esté cansado de repetir una y otra vez las mismas respuestas. Lo hizo el sábado y también el domingo después del partido ante el Baleares. Y si no hay novedad, que no la hay, no es que haya mucho más que contar. Porque estamos a 19 de enero y aquí no ha venido nadie nuevo. Muchas palabras, reuniones, filtraciones, rumores… pero nada de nada. Ni un central ni un mediocentro.

Mientras el tiempo pasa y sigue corriendo en contra del Valencia. Hoy frente al Sevilla, el sábado ante el Atleti… ¿Y los refuerzos? ¿Dónde están? ¿en compás de espera? ¿llegarán a última hora? Si llegan probablemente será así porque ese suele ser el modus operandi de Meriton… esperar y esperar hasta que aparezca una oportunidad de última hora… Lo malo sería que, llegados a ese punto, se trajera lo que fuera solo para que el enfado del entrenador no fue mayor. Ya lo dijo Bordalás “traer futbolistas para rellenar, no es buen negocio”. Si, se me quedó clavada esa frase del alicantino.

El mercado de invierno sirve para traer a futbolistas con rendimiento inmediato. Para seis meses. Lo que falta de competición. Es como el examen cuando estudiábamos. Si lo dejas para última hora lo normal es que lo suspendas y si lo llevas preparado meses antes lo normal es que lo apruebes. Y a mi me da la sensación que el Valencia lo ha dejado todo para última hora… un a ver lo que pasa y que ganga nos ofrece el mercado.

Y eso pasa porque no hay una estructura deportiva como la que merece un club de la talla del Valencia. Ni Murthy aunque se empeñe es director deportivo ni Corona ha demostrado nada hasta ahora. Así las cosas ayer Bordalás cumplió su palabra del sábado: “yo soy el entrenador y me limito a entrenar”. Por eso tal vez solo quisiera hablar de fútbol…