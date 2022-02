Hoy con Léleman venía pensando en... la necesidad de una grada de animación joven

Hoy con Léleman venía pensando en… lo bien que vendría una grada de animación joven para la vuelta de las semis de Copa ante el Athletic.

No me cabe duda de que el lleno para ese 2 de marzo en Mestalla está más que asegurado. Los socios no van a faltar a la cita, al partido más importante de la temporada. Y las pocas entradas que han salido a la venta están ya casi agotadas pese a los precios relativamente altos. Será el primer llenazo de la temporada, no me cabe duda.

Pero el del 2 de marzo es un partido para que Mestalla se llene de colorido y ruja desde el minuto uno hasta el noventa. Hay que animar a los de Bordalás en todo momento. Y para eso una grada de animación, de las de verdad, vendría muy bien. No digo que el resto no lo vaya a hacer, que estoy convencido que lo hará, pero esa curva debería estar llena como en los viejos tiempos.

Porque es el partido. Dadas las circunstancias y como dije ayer no queda otra que fiar toda la temporada a la Copa. Me molaría ver ese 2 de marzo un tifo como el de las grandes ocasiones, me molaría que Mestalla no tuviera nada que envidiar al ambiente que se vivió en la ida en San Mamés, me molaría que todo el que vaya no deje de animar aunque la cosa se ponga, esperemos que no, cuesta arriba. Marcelino sabe del poder de Mestalla, lo experimentó en aquella eliminatoria ante el Getafe. Rodrigo marcó los dos goles en el descuento sí, pero en realidad fue Mestalla quien los hizo. Vosotros los marcasteis y llevasteis al Valencia a aquella final de Sevilla.

2 de maRzo, Mestalla, nueve de la noche. Solo puede quedar uno. Y como le dije a Joaquín el domingo al acabar su partido ante el Levante, espero verle el 23 de abril en Sevilla. Cuento con todos vosotros para que se haga posible…