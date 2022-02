Hoy con Léleman venía pensando en… la modificación del horario del partido del Valencia previo a la vuelta de semifinales de la Copa.

Me sorprende que haya sido La Liga y no la Federación quien haya atendido, en cierto modo, las peticiones de Marcelino. El asturiano se quejaba de que el Valencia iba a tener más días para preparar el partido de Mestalla y solicitaba cambiar ese encuentro de miércoles a jueves. Pero no, no ha sido la Federación sino La Liga quien le ha hecho caso.

Y me sorprende porque el Athletic Club está enfrentado a Tebas por el famoso fondo CVC. Y me sorprende también que no haya sido la Federación, enfrentada al Valencia por la famosa Supercopa, quien se haya plegado a los deseos de los bilbaínos. Ha sido como el mundo al revés. La Liga apoyando a los de Marcelino y la Federación callando.

No hace mucho Javier Tebas enarbolaba la bandera de defensa a Lim en una larga rueda de prensa en la escuela de radio Pedro Morata. Era sorprendente ver como el presidente de La Liga, al que le va la marcha, se ponía en contra del deseo de todo aficionado valencianista que no es otro que la marcha de su máximo accionista. Igual de sorprendente que la mutilación/censura del minuto 19 de Mestalla en las retransmisiones en directo. Aún con eso, ayer el Valencia fue menospreciado.

Eso es lo que pinta Anil para Tebas. El Valencia pidió a La Liga un cambio para el partido del día de Nochevieja ante el Espanyol y nada… el Athletic se lo pide a la Federación y quien le echa una mano es La Liga. Por mucha defensa de Tebas Lim que haya… hace tiempo que al Valencia de Meriton no se le escucha ni en La Liga ni en la Federación