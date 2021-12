Hoy con Léleman venía pensando en... lo de las medidas cautelares

Hoy con Leleman venia pensando en… lo de las medidas cautelares y la próxima Junta General de Accionistas del Valencia CF.

Ayer Libertad VCF afirmaba que el Valencia estaba dispuesto a pagar 100.000 euros de fianza para frenar las posibles medidas cautelares. Hoy el Valencia emitía un comunicado oficial diciendo que Libertad VCF miente en esto y que fueron los abogados del Valencia quienes solicitaron esa cantidad por el posible perjuicio si se adoptaban medidas cautelares. Sea como fuere hoy el Valencia, con su comunicado, ha puesto de relevancia la fuerza que ya tiene el colectivo Libertad VCF.

Me gustaría no desviar el tema con comunicados de unos u otros. Porque lo realmente importante y relevante es que el 16 serán necesarias 3.598 acciones. Lo realmente importante es que solo unos privilegiados podrán acudir al palco VIP de Mestalla. No quieren oír a sus aficionados y accionista, no quieren hacer frente a las críticas a la cara.

Y hoy recuerdo cómo empezaron prohibiendo el acceso a los medios de comunicación. Decía por aquel entonces Amadeo Salvo que era normal en cualquier empresa privada prohibir que estuvieran presentes los medios de comunicación. Ahora, con el paso del tiempo, te das cuenta que era el primer paso a la censura tan propia de estados totalitarios. El siguiente… evitar que vaya el mayor número posible de accionistas.

Porque de eso se trata lo de las 3.598 acciones. De silenciar y acallar al accionista minoritario, que no sé porqué alguno que lleva en el título de su propia asociación el nombre de “pequeño accionista” aún les defiende. O bueno, sí sé porqué. Porque hoy en día, pese al revés que ha supuesto denegarles la cautelar, quienes defienden al pequeño accionista son ellos: Libertad VCF.