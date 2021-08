Hoy con Leleman venía pensando en… lo de Marcos André. Que llevamos un mes dale que te pego.

Y llevamos tanto tiempo hablando de él que vamos a acabar teniendo la sensación de que estamos fichando a Romario. Y no es así. Aunque hay una cosa que al menos me da confianza: es una petición del propio Bordalás y el mero hecho de que al fin se le haga caso al entrenador ya es un paso.

Estamos a ocho días de que se cierre el mercado y yo soy de los que piensa que antes o después esto se va a mover a velocidad vertiginosa. Los equipos empezarán con los cambios de cromos y posiblemente Bordalás acabe teniendo los refuerzos que ha pedido.

Al menos la sensación que me queda es que este año sí se está intentando contentar al entrenador. Nada que ver con lo de Javi Gracia. Espero que todos esos movimientos que se han realizado hasta ahora, además del de Marcos André que ya está más que hecho, no sean un paripé y no hayan sido realizados de cara a la galería. Y que alguno de ellos prospere porque este equipo necesita de algunos cambios urgentes.

Ocho días para saber si de verdad hay intención de que esto mejore… o de que se quede como está…