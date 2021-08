Hoy con Leleman venía pensando en… Kangin Lee. Que el coreano ha regresado pero no cuenta para Bordalás.

Era una de las perlas de la cantera pero se va a quedar en eso. Al menos en el Valencia. Ningún entrenador, y mira que ha tenido en los últimos años, le ha dado continuidad. Y si no lo han hecho habrá que preguntarse el porqué.

Porque es evidente que calidad tiene y mucha. Con el balón en los pies es capaz de hacer cosas que otros no hacen. Pero en el fútbol actual eso no es suficiente. Además de eso hay que ser sacrificado, solidario y jugar en beneficio del equipo y no de uno mismo. Tal vez esas cosas le hayan faltado a Kangin.

Criado en la cantera de Paterna fue quemando etapas de manera muy rápida. Su salto al filial y de ahí al primer equipo se produjo de forma vertigionosa. Apenas disputó partidos con el Mestalla y en el primer equipo tampoco es que lo haya hecho. Ahora el Valencia decide prescindir de él cuando le queda solo un año de contrato.

Entiendo que el futbolista quiera forzar para seguir y marcharse el año que viene libre al equipo que le de la gana. Primero por poder elegir y segundo por cobrar la prima por llegar libre. Pero el Valencia no debe permitirlo. Hay que hacer sitio a Marcos André o el extracomunitario que pueda venir y la única forma de hacerlo es sacando al Coreano.

Quedan 14 días para el cierre y mucho trabajo por hacer así que ya va siendo hora de que Corona, Murthy o el que sea se pongan las pilas…