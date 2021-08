Hoy con Leleman venía pensando en... el fútbol negocio

Hoy con Leleman venía pensando en… el fútbol como negocio. Que entre unos y otros acabarán cargándose la gallina de los huevos de oro.

Cuando empecé a ir al fútbol no tenía uso de razón. Esas tardes de domingo en Mestalla junto a mi padre acabaron por inculcar en mi ese sentimiento valencianista. Lo que mi padre nunca me dijo en aquel momento es que sería para siempre. Como tampoco me dijo la cantidad de sacrificios que verano tras verano tenía que hacer para renovar el pase. Tampoco me contó que aquello se estaba convirtiendo en una profesión y que había futbolistas con mi mismo sentimiento y otros que solo estaban de paso para ganar dinero. No me advirtió de que no me encariñara demasiado con ninguno, que no hiciera ídolos porque el día menos pensado ese mito podría traicionar mi sentimiento. Ni me contó que detrás de nosotros, los que sufríamos cada domingo las derrotas y nos alegrábamos en las victorias, podían haber personajes siniestros al mando de todo con el único fin de ganar mucho dinero. Mi padre me habló del fútbol, del sentimiento, del amor a unos colores, a un escudo. Ese era su fútbol. Yo era un niño… y le creí.

Hoy me pregunto qué hubiera pasado si ese niño hubiese sabido todo lo que sabe hoy y que mi padre nunca me dijo. Si de verdad aquel sentimiento valencianista se habría inoculado en mis venas.

Porque hoy más que nunca el fútbol no se parece al de mi padre, al de aquel niño… hoy con las guerras por el negocio es menos bonito que ayer. Solo les pido una cosa, para los que seguimos teniendo sentimiento por un equipo… no se lo carguen!