Hoy con Léleman venia pensando en… lo de “si nos creemos buenos por empatar ante el Atleti vamos por mal camino”. Que lo dijo ayer Bordalás tras la euforia del empate de Hugo Duro.

Tiene razón y me gusta el discurso del entrenador. Primero porque denota autocrítica y segundo porque denota ambición. Habrá quien no entienda que lo haga ayer, quien piense que no era el día después del éxtasis de Mestalla con el gol de Hugo Duro en el 97. Todo lo contrario. Ayer era el día para decir lo que dijo.

El entrenador no pude dejarse llevar por la euforia. Eso hay que dejarlo para los aficionados. El entrenador tiene que ser crítico siempre, en la victoria y en la derrota. Es la única forma de mejorar al equipo. Y en los buenos momentos aún más no vaya a ser que un buen resultado te haga olvidar todas las carencias que tienes.

Y este Valencia tiene demasiadas en defensa. Como dijo Bordalás encajar 20 goles en 13 partidos es una barbaridad y si no se frena la sangría lo vamos a pasar mal. No es el Valencia que él quiere ni el que nos han vendido con su llegada… ya sabéis… eso de recuperar el ADN Valencianista. Por eso no podemos dejar que el árbol no nos deje ver el bosque. Hay que mejorar en el aspecto defensivo y Bordalás lo sabe y lo manifiesta. Chapeau por el entrenador.

Por cierto quién le iba a decir a Hugo Duro en 2019 que en 2021 acabaría haciendo un Rodrigo Moreno con el Valencia dos años después. El fútbol a veces tiene estos caprichos y ayer el madrileño se convirtió en héroe de Mestalla con su doblete en el descuento. Bueno, que bien pensando, como en aquel 2019…