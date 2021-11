Hoy con Léleman venía pensando en... la delicada situación económica del Valencia

Hoy con Léleman venía pensando en… la delicada, delicadísima situación económica por la que atraviesa el Valencia de Meriton. Que hoy se ha convocado la Junta de Accionistas para el 16 de diciembre y la cosa está aún peor de lo que esperábamos.

Peter Lim va a hacer una ampliación de capital. Obligado. Muy obligado porque ahora mismo el Valencia, con las cuentas actuales, está en causa de disolución. Si, en causa de disolución porque su patrimonio neto está muy por debajo del capital social del club. Un drama.

Cojas por donde cojas las cuentas del Valencia, que ahora luego explicaremos con detalle, todo es un drama. La situación es límite. Muy límite. El Valencia arroja pérdidas de 31 millones de euros del ejercicio anterior y presupuesta otras pérdidas de 36 millones de euros para este ejercicio pese a reducir su presupuesto hasta los 104 millones de euros y prever ventas por valor de 37 millones. Una ruina absoluta.

Una ruina de la que es propietaria Meriton Holdings. Propietaria y responsable. Que la pandemia ha afectado es evidente. Pero si a la crisis de la pandemia le sumas una gestión nefasta de los administradores de la sociedad, si de esos que ganan un pastizal y viven a cuerpo de rey, acabas encontrando el porqué de la ruina.

El Valencia tuvo una gran oportunidad de crecer. Fue en 2019. Deportiva y económicamente. Con un equipo campeón y jugando Champions y absolutamente revalorizado en lo deportivo posiblemente no habríamos llegado a esta difícil situación. De aquellos más de 60 millones que se recaudaba por competiciones ya no queda nada. Se ha pasado hoy en día a sobrevivir solo gracias a los ingresos televisivos que son de 71 millones, muchos menos que en aquel entonces. Y de todo esto hay una cosa clara: con Meriton al mando… este club, empresa o sociedad… no tiene ningún futuro. Y quizá nunca lo tuvo.