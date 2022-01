Hoy con Léleman venía pensando en... las declaraciones de Bordalás

Hoy con Leleman venia pensando en… las declaraciones de Bordalás reclamando nuevamente fichajes. Que el sábado le noté cansado y ayer también.

Me dio la sensación de que se ha resignado, que sabe lo que hay y que luchar contra molinos de viento no lleva a ningún lado. Su tono el sábado al hablar de fichajes así lo refleja. No levantó la voz pero se le nota preocupado. Preocupado porque no lleguen los refuerzos en esas posiciones donde los ha demandado y resignado porque sus opciones número uno sean las que, valga la redundancia, menos opciones tengan de venir.

Lo cierto es que estamos a 17 de enero, quedan 14 días de mercado, y a Bordalás aún no le han traído nada. Muchas reuniones y poco fruto. El tiempo pasa y ayer volvió a insistir en que, así lo dijo, “a ver si llegan lo antes posible porque como habéis visto el equipo estaba muy mermado”. Insiste, insiste e insiste.

Y me preocupa que Anil vuelva a hacer de las suyas. Ya dijo Bordalás que “traer jugadores para rellenar no es buen negocio”. Lo que significa “a mi no me hagáis la de Javi Gracia”. Me preocupa que el presidente haya vuelto a engañar a su entrenador y que a última hora le traiga lo primero que encuentre para intentar contentarle. Ya le sucedió a Gracia y los fichajes de invierno apenas rascaron bola.

No sé cuanta paciencia tiene el entrenador del Valencia ni si antes o después se le agotará. De momento sus palabras “soy el entrenador y tengo que limitarme a trabajar, a entrenar” y la cantidad de veces que repitió “yo no decido, para eso está el presidente” denotan que mucha no le queda. Ah! Y no me vale la excusa de que en verano ya se le trajo lo que pidió. Como si lo que pidiera fuera para llevárselo al salón de su casa… no, lo que pide es para mejorar el equipo. Y que queréis que os diga para mejorar el equipo, me fio mucho más de su opinión que de la de Murthy o Corona…