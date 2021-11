Hoy con Léleman venía pensando en... lo de arrancar las páginas de la revista de Libertad VCF

Hoy con Léleman venia pensando en… lo de retirar las páginas centrales de la revista de Libertad Valencia. Que no se puede ser más burdo y zafio.

Tal vez en Singapur algo así sea normal e incluso bien visto. En España afortunadamente no. Y digo afortunadamente porque aquí existe la libertad de expresión tanto para lo bueno como para lo malo. Libertad de expresión y de pensamiento. ¿Sabéis lo que es eso Anil y compañía? Significa que la gente, la afición, puede expresarse libremente en Mestalla o donde quiera. Se llama democracia y es propia de países desarrollados.

Mandar callar a Mestalla ya fue un gesto de chulería y altanería impropio de un presidente de una institución con cien años de historia. Arrancar las páginas de una revista a la entrada de Mestalla porque no te gusta lo que pone en ellas además de ir contra la ley, al menos en España, es un gesto de censura tan zafio como irrisorio. ¿Acaso pensaba Anil que con esa medida iba a evitar la protesta del minuto 19? ¿En que ley del deporte viene recogido que no se pueda entrar a Mestalla con una revista?

Anil y los suyos llevan ya varios años viviendo, muy bien, aquí en España, en Valencia. Han sabido adaptarse a alguna de nuestras costumbres, como la del almuerzo. Otras no las quieren ver ni por asomo. Son el claro exponente del “buen vivir”. Son de los que piensan que hay que rendir pleitesía eterna a aquel que tiene dinero. Tal vez eso funcione en Singapur, aquí deberían haberse dado cuenta ya de que no.

Retirar las páginas del “lim go home” a los aficionados de Mestalla es una más. Y no será la última. Y pienso en aquellos que tuvieron que ejecutar la orden de arriba. Estoy seguro que lo harían con desagrado y que a ellos también les hubiera gustado exhibir el “Lim Go Home”. Porque si algo ha conseguido Meriton es unir a todos en busca de un objetivo común: su marcha del Valencia.