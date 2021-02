Cutrone, Ferro y Oliva

Patrick Cutrone, delantero de 24 años procedente del Wolverhampton se convirtió en el primero de los refuerzos. Llega en calidad de cedido tras la salida de Rubén Sobrino al Cádiz. En sus primeras manifestaciones como valencianista afirmaba que "estoy muy feliz de estar aquí, no veo la hora de llegar, de conocer al resto del equipo, al míster, el ‘staff’ técnico… No veo la hora de empezar a jugar". Y concluía diciendo que "conozco muy bien la historia del Valencia CF, un club histórico y muy importante. Es un honor para mí estar aquí".

Francisco Reis Ferreira "Ferro" , central portugués de 23 años era el segundo de los fichajes. A su llegada reconocía que "estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy feliz. Me encanta la ciudad y me encantan las personas. Quiero ver más. Estoy muy feliz. Era mi propósito y también la voluntad del Club. Eso es lo más importante, que yo quería y el Club también". Sobre su manera de jugar se definía como "un central que le gusta salir con el balón jugado y defender y ser agresivo cuando es necesario". Y afirmaba también sobre su compañero portugués Gonzalo Guedes que "conozco muy bien a Gonçalo Guedes. No he hablado con él. Todavía no he hablado, pero tengo ganas de hacerlo. También sé que está Thierry, que es portugués".

Y el tercero y definitivo era el uruguayo Christian Oliva. En la mañana del domingo Onda Cero Valencia adelantaba y desvelaba su nombre contando que el Valencia se encontraba en negociaciones con el Cagliari para conseguir su cesión pese a tener un preacuerdo no firmado con la SD Eibar. El charrúa llegaba al mediodía de hoy lunes al aeropuerto de Manises después de haber disputado anoche mismo su último partido con el Cagliari. Al igual que el resto viene con cesión sin opción de compra.