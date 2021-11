Coquelin: "Me fui del Valencia porque el proyecto se estaba devaluando"

LEER MÁS Parejo y Coquelin, cerca de cerrar su traspaso al Villarreal por unos 13 millones de euros

Fue un verano convulso. A la salida de Rodrigo Moreno se le añadían las del capitán Dani Parejo y el francés Coquelin con destino al Villarreal. El Valencia campeón de Copa del Rey 2019 perdía a varios de sus futbolistas clave. En una entrevista en el periódico Mediterráneo de Castellón, Francis Coquelin explica los motivos de su marcha al afirmar que "si decidí dejar el Valencia por el Villarreal, fue porque me ofrecieron un proyecto bonito. Yo, en mi carrera, siempre busco proyectos ambiciosos y con aspiraciones deportivas, y el Villarreal también me lo daba. Por eso vine aquí, al ver todo lo que estaba pasando en el Valencia, donde se estaba devaluando el proyecto, en mi cabeza tuve claro que irme al Villarreal era mi mejor opción".

Su cariño hacia el Valencia de Marcelino

Reconoce el centrocampista que en el Valencia vivió grandes momentos. "Vine a España de un club importante como el Arsenal para ir a otro club importante. Yo quería un proyecto bonito y con ambición, y el Valencia, con Marcelino, me ofrecía eso. De hecho, tras 12 años sin títulos, ganamos la Copa del Rey y disfruté mucho".

Y sobre la afición valencianista solo tiene palabras de cariño: "en el Valencia pasé dos años y medio muy bonitos, en los que me sentí muy querido y mantuve una relación muy especial con la afición. De hecho, todavía cuando voy por la calle por València, la gente me para y me ofrece todo su cariño. Siempre estaré eternamente agradecido a la hinchada del Valencia por su trato recibido, como pudo verse hace dos semanas en el derbi, donde me recibieron genial".