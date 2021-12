Bordalás: "Solo tengo palabras buenas para Anil y Peter"

Le preguntaban a Bordalás si no echa de menos la figura de un presidente como el que tuvo en el Getafe, Ángel Torres ""no suelo comparar, desde que he llegado en mi experiencia en el trato con Anil o Peter, de manera telemática, es cordial y muy buena. Hablamos muy a menudo y yo solo tengo palabras buenas hacia ellos". Y sobre si le ha informado ya Anil Murthy de cómo marcha su viaje a Singapur reconocía que "hemos hablado y hemos abordado diferentes temas. Me transmite que todo sigue la hoja de ruta del viaje de manera eficiente y eficaz. Le he trasladado diferentes temas que hemos compartido".

Olvidar ya la Copa del Rey

Tras la victoria en Copa ante el Utrillas toca ya pensar en La Liga. Para Bordalás "el partido de Copa es historia, Fue un trámite que había que pasar y se pasó. Ahora solo pensamos en el Celta. Los números sirven de muy poco, tenemos enfrente un gran equipo que tuvo un comienzo irregular pero tiene jugadores de un gran nivel. Así que lo afrontamos con la máxima que es intentar conseguir los puntos".

El Celta, rival directo

El rival del domingo, el Celta, está a solo 4 puntos de Valencia con lo que para el técnico "ahora mismo es un rival directo. Ahora mismo lo es porque estamos clasificados en una zona que no nos corresponde por la historia y nivel. Es un partido de más de tres puntos y ellos también lo van a afrontar como una final para acercarse a nosotros en la clasificación. Si ganamos damos un paso importante para irnos hacia arriba".

Bajas en la zona defensiva

El Valencia no puede contar con Diakhaby y Foulquier sancionados ni con el lesionado Gabriel Paulista. Demasiadas bajas en la zona defensiva que para Bordalás hacen que "cuando tienes diferentes dificultades para poder mantener un once las dificultades se incrementa. No debemos lamentarnos porque forma parte del futbol. Tenemos bajas importantes pero intentaremos que se note lo menos posible". Y sobre la posibilidad de cambiar el dibujo afirma que "hay una posibilidad de modificar el dibujo y cuando tienes bajas con mayor motivo. La cierta fragilidad defensiva se trabaja día a día minimizando errores individuales o de falta de atención. Muchas veces esos errores son por relajarnos en momentos importantes. No puedes dar tregua en el fútbol actual. El Celta con juego directo ha sido capaz de marcar con solo dos toques. Trabajamos e insistimos en eso y confiamos en que mejoremos como la estamos haciendo".

Sin noticias de La Liga

El pasado miércoles el entrenador valencianista desvelaba que el Valencia ha solicitado a La Liga una modificación del horario que les hace jugar el día de Nochevieja ante el RCD Espanyol en Mestalla. De momento no hay noticias de una posible modificación "no tenemos noticias, el club está trabajando en esa posibilidad porque somos el equipo más perjudicado del campeonato".