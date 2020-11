Anil Murthy: "No hemos vendido a los mejores jugadores"

De nuevo ha sido a través de una medio de comunicación internacional, concretamente a varios, a través de una entrevista telemática impulsada por La Liga entre los que se encontraba el rotativo inglés Daily Mail lo elegido para volver a leer una entrevista del presidente valencianista Anil Murthy donde ha hablado de la actual situación financiera y de pandemia que vive el Valencia CF.

A nivel financiero el presidente de los de Mestalla justificó la venta de jugadores a pesar de que como el propio Anil asegura, "no creo que hayamos vendido a nuestros mejores jugadores. Vendimos jugadores por la sencilla razón de que vimos una caída de los ingresos de 200 millones de euros a 100 millones de euros. Si no vendes jugadores, no tienes dinero para pagar salarios, pagar deudas, pagar a los proveedores de servicios que ayudan al funcionamiento del club. Repito, no vendimos a los mejores jugadores, todavía están con nosotros".

Se ha vuelto a incidir sobre el modelo de club que Meriton, accionista mayoritario, quiere para este Valencia, "la academia de hoy está alimentando una fuerte identidad para el club. Yo lo llamo Project Academy. A largo plazo, ¿con qué estamos tratando de lidiar? Queremos utilizar la academia para alimentar la identidad y la filosofía. Queremos un mínimo de siete canteranos en el primer equipo. Esta situación nos ha dado la oportunidad de hacer algo que queríamos hacer durante años".

La cara visible de Meriton en Valencia aprovechó para sacar pecha de como el club ha gestionado la pandemia asegurando que “creo que todo se ha manejado muy bien. Nos golpeó como una tormenta pero La Liga y todos los clubes reaccionaron muy bien. Fue bastante aterrador en ese momento porque cualquier pequeña cosa que no se resolviera podría hundir el barco". "Fue un terremoto de grado 10, nadie estaba preparado, ni la sociedad ni el fútbol. Nos golpeó antes, pero reaccionamos en marzo cerrando. Nadie sabía lo que iba a pasar".