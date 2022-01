Desde el 30 de noviembre

Llegó el 30 de noviembre y a las puertas del mes navideño el Levante UD hacía saltar por los aires una estructura deportiva, toda, desde el entrenador hasta el director deportivo, pasando por el segundo o el adjunto, no sé muy bien y llegando al tercero u otro adjunto, tampoco tuve muy claro el papel de cada uno en una estructura que venía a dar el salto 3.0 al Levante con un Big Data que necesitaban como los goles de Roger o Morales.

El error histórico de Javier Pereira

El último error de esa estructura deportiva es querer sustituir a Paco López por un entrenador sin experiencia ninguna, Javier Pereira, conocido de alguno. Mientras Elche apostaba por Francisco, ahora a 5 del descenso, el Getafe por Quique cuando no había ganado a nadie y era último, la dirección deportiva decidió que Pereira era lo mejor que podría tener este equipo, y Quico, presidente profesional, accedió, cometiendo un error que será histórico si finalmente se baja a la segunda división del futbol español. Quico ya permitía otras cosas a esa dirección deportiva como el hecho de que no llamaran a su entrenador durante todo el verano, todo el verano, solo por ver la opinión de aquel que iba a entrenar a esa plantilla que nada había cambiado, solo por ver si hacía falta algo... Aunque fuera por decoro, aunque supongo que esa forma de proceder la marcaría el Big Data, sino no tiene ningún tipo de explicación lógica a no ser que en Paco López solo confiara Paco López o Vicente Blanco "Tito", uno de los nuestros decían, no me quiero ni imaginar como hablaran cuando sean de los otros.

La menor de las culpas la tuvo Pereira que quizá en otro momento, en otro contexto... pero ni era el momento ni el contexto y esas cosas tienen que verlas aquellos que cobran para tomar ese tipo de decisiones.

Manolo dejo de ser Manolo otra vez

Dijo Quico cuando Manolo Salvador abandonó el club por primera vez que se había ido porque había dejado de ser Manolo, el que luego volvió tampoco parecía el que algún día sonó para el Sevilla. Antes de volver Quico ejerció de director deportivo, un mes y medio estuvo este club sin dirección en aquello que se sustenta el negocio, Tito no seguía, se miró, se buscó, alguno, como el del Valladolid, le dio largas a última hora y algún jugador esperaba una comunicación del club para saber que iba a a pasar con él, seguro que Rubén García recuerda ese momento, desde Osasuna llegaban bombones a su puerta, desde el Levante ni una perdida.

¿Quién es el director de ahora?

El resto de la historia es ya sabido hasta ese 30 de noviembre de 2021, desde ese día "el club" gestiona al equipo, estaría bien que nos explicaran bien, sobre todo a la plantilla, quien es ese "club" para que no se repita que alguno quiera entrar al vestuario diciendo que es el director deportivo y le cierren la puerta en las narices, paradón.

Alessio Lisci y su futuro

Desde ese 30 de noviembre no hay nadie al mando, nadie, ese 30 de noviembre el equipo era último pero no tanto como ahora, ese 30 de noviembre se elegía a Alessio Lisci como primer entrenador pero "interino" como dijo Quico, ese 30 de noviembre ya se pensaba en Sergio González o en Mendilibar. Ese 30 de noviembre hubiera sudo un buen día para pensar en que a lo mejor a este equipo le hacían falta jugadores, a lo mejor, supongo que "el club" lo sabía aunque a día de hoy no ha llegado nadie, nadie, repito, nadie. Es que no quieren venir, pues para eso "el club" cobra, para que quieran venir, lo demás son excusas vacías y cobardes.

Una semana después "el club" decidía que a pesar de mirar otros entrenadores Lisci dejaba de ser interino, se caía en Copa ante un Alcoyano con diez jugadores, palabras gruesas en el vestuario pero fuera, y en Liga el oasis del Mallorca que falló un penalty y le anularon un gol con 8 bajas en plantilla. Llegó el Cádiz de Sergio González y sin apenas nada se te llevó por delante, dándote una estocada de las que duelen.

Desde ese 30 de noviembre no hay nadie al mando, se ha dejado el club a un entrenador que por mucho que me guste su discurso no tiene ningún tipo de respaldo en un club de primera división o segunda. Nos molará mucho pero a mi, por lo menos a mi, no me ha demostrado nada más que tiene carácter en el banquillo.

Momento de trabajar en el futuro

Alessio tiene mando pero ¿será así en el futuro?, ¿si se baja a segunda con que argumento ha de seguir en la temporada más importante del club si se diera en la división de plata?. Yo tengo mis dudas, argumentadas y fundadas. Si se baja se ha de pensar muy muy mucho si Alessio debe ser el encargado de devolver SÍ o SÍ al club a primera, es un tiro al aire o intentar hacerte con los servicios de un entrenador que se haya fajado en el barro de segunda, algo así como sucedió con Muñiz.

Pero todo eso deberá de resolverlo una dirección deportiva, y dejemos de moniatadas de una dirección deportiva de primera o segunda porque una dirección deportiva que se precie sabe de primera lo mismo que de segunda y si no lo sabe no me vale. Quico déjate de nombres pomposos y céntrate en buscar a trabajadores, no a empleados, no a funcionarios, a gente que quiera esto con la pasión que solo desata el fútbol, a gente que vaya, que venga, que vea y que vuelva a ver, y que no tenga que tener la tutela de papá Quico cada 15 días. El presidente a lo suyo y lo suyo es delegar, no hace falta un club donde esté omnipresente la figura del presidente a toda hora, la virtud es elegir a aquellos que puedan hacer su trabajo sabedor que lo pueden hacer sin tener que controlarlos.

Desde el 30 de noviembre este club anda sin rumbo y sin patrón. ¿Hasta cuando? Quico dirá, pero que sea antes del examen de verano, por aquello de ir trabajando.