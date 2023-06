"Weroad somos una comunidad de viajeros que queremos que la gente viva experiencias únicas"

Sobre WEROAD

WEROAD nace en 2017 de un sueño: llevar al mayor número posible de personas a descubrir el mundo. La empresa, especializada en el sector travel, se enfoca en brindar experiencias para el público millennial, realizando viajes en grupos con viajeros de la misma edad y con los mismos gustos a la hora de viajar. Todo esto a través de una plataforma tecnológica que le permite llegar directamente a los usuarios con planes establecidos y personalizados para facilidad de los usuarios. WEROAD ofrece planes de viajes cortos (entre 4 y 6 días) o más largos (7+) en busca de experiencias inmersivas en los distintos destinos. La compañía ha llevado a más de 50.000 WeRoaders a descubrir el mundo, hacer nuevos amigos y construir experiencias para toda la vida en 190 destinos y 6 continentes.

● WeRoad comparte los esenciales para aquellos que vayan a viajar con su mochila para que estén cómodos y preparados para todo lo que pueda deparar su aventura

“Señores pasajeros con destino a la mejor aventura de sus vidas, por favor prepararen el equipaje que estamos listos para embarcar”. Esta es una de las frases que todos deseamos escuchar cuando se aproxima la temporada estival. Sin importar cuál es tu próximo destino, WeRoad, te trae los infalibles que no podrán faltar en tu mochila para viajar y disfrutar tus vacaciones sin ninguna preocupación.

Después de más de 1.000 viajes alrededor del mundo llevando a la comunidad millenial aventurera a conocer lugares únicos y culturas increíbles, WeRoad sabe de lo que habla en lo que a indispensables de viaje se refieren. Sus viajes concentran personas con edades de entre 25 y 35 años y entre 35 y 49 años.

¿Qué necesitas para viajar este verano?

● Asegúrate de conocer a tu team: El primer consejo siempre será el de tratar de conocer a tus compañeros de viaje antes de emprender en esta nueva aventura. Compañías como WeRoad realizan encuentros previos a todos sus viajes, de forma en que cuando los viajeros lleguen al punto de encuentro no sean un grupo de extraños, sino un grupo unido para ir a su próximo destino. También crean grupos en plataformas de mensajería instantánea para que los integrantes se puedan ir conociendo entre sí.

● Hidratación máxima: Lleva siempre contigo una botella de agua, preferiblemente entre 1 y 2 litros. Mantenerte hidratado cuando estás persiguiendo la aventura puede ser agotador, y en época de verano, muy caluroso, por lo que tener agua filtrada a mano constantemente es muy importante. Trata de no utilizar botellas de un solo uso, así puedes cuidar de ti y del entorno que visitas.

● Protección para evitar quemaduras: Otro esencial de tu mochila es y siempre será el protector solar. Aunque vayas a un destino frío o destino de playa, cuidar la piel de quemaduras es muy importante. Recuerda que los rayos UV pueden penetrar en tu piel y ser dañinos para la misma, acelerando los agentes cancerígenos de la dermis y provocando incómodas quemaduras.

● No te olvides de tus pies: Asimismo, si tu objetivo es darlo todo en un día y realmente vivir la aventura por cielo, mar y tierra, un calzado cómodo es lo que necesitas. Muchas veces la aventura comienza en el bosque, pasa por la ciudad y luego termina en la playa y, sin importar cual sea, caminarás mucho y no siempre será en un suelo plano y adecuado. Por ello, contar con un zapato cómodo es muy importante, uno que brinde soporte tanto a la planta del pie como a tu tobillo para que puedas escalar montañas con el equipo de WeRoad en Islandia, lanzarte al río en Colombia, caminar por la playa en Cuba o dar la vuelta entre rascacielos por Nueva York. Y si tu calzado cómodo no es el más “bonito”, no te preocupes, siempre podrás hacerte fotos solo de medio cuerpo.

Por último, dentro de los elementos que definitivamente debes incluir en tu mochila de viajes están tu documentación y copias de estos en caso de pérdida o robo; botiquín de primeros auxilios, aunque en los viajes de WeRoad, los coordinadores siempre tendrán uno a mano para asegurar la seguridad del grupo; baterías y una buena cámara para que puedas capturar recuerdos de tus vivencias; y siempre contigo debes llevar ¡muchas ganas de viajar! ¡Ahora si estás list@ para viajar! Recuerda que WeRoad cuenta con viajes a distintas partes del mundo con larga duración y también corta duración.

Te encantará compartir con los otros WeRoaders sedientos de conocer como tú y crearás amigos para toda la vida.