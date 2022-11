El musical El Guardaespaldas llega al Teatro Olympia de Valencia

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, llega a Valencia de la mano de LETSGO el espectáculo El Guardaespaldas, el musical basado en la aclamada película escrita por Lawrence Kasdan (guionista de películas como El imperio contraataca, El arca perdida) y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. El espectáculo se representará en el Teatro Olympia desde el 17 de noviembre al 11 de diciembre.

El Guardaespaldas está inspirado en la cinta de Mick Jackson que encumbró a Whitney Houston y que popularizó su icónica canción ‘I will always love you’. Además de esta, el musical contiene muchas otras de las canciones de la banda sonora original –la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año– y otros grandes éxitos de la diva del pop como ‘Run to you’, ‘I have nothing’, ‘So emotional’, ‘One moment in time’, ‘Queen of the night’ o ‘I wanna dance with somebody’.

Sinopsis

Frank Farmer, ex agente del Servicio Secreto, es contratado para proteger a la superestrella Rachel Marron de un acosador desconocido. Cada uno sabe qué esperar del otro. Lo que no esperaban era enamorarse.