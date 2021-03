ANABEL GONZÁLEZ PRESENTA SU NUEVO LIBRO “LAS CICATRICES NO DUELEN”.

“A veces una herida no cura porque no nos permitimos ser vulnerables”

La psiquiatra Anabel González, especialista en trauma y regulación emocional, destaca la importancia y necesidad de superar los bloqueos y nudos del pasado para volver a disfrutar del presente y del futuro. «Es duro obsesionarse con algo y no saber salir, sentir que te hundes sin poder remontar, vivir con angustia sin encontrar cómo calmarte. Quiero mostrar que se pueden romper los nudos emocionales que nos atan al pasado, curar las heridas que nos impiden decidir con libertad y sentirnos orgullosos de las viejas cicatrices que forman parte de quiénes somos». En su nuevo libro “Las cicatrices no duelen” de Editorial Planeta, nos muestra una reveladora ruta hacia la curación emocional. Para ella, soltar el lastre del pasado cambia radicalmente nuestras vivencias presentes y nos permite realmente estar. A través de la terapia EMDR (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing), un modo fascinante de trabajar basado en el uso de los movimientos circulares y el reprocesamiento de los recuerdos, aprenderemos a sanar traumas y deshacer nudos mentales que nos impiden evolucionar.