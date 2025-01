III Estudio sobre la situación económica y social de las Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana

Las familias numerosas de la Comunitat afrontan este 2025 con un incremento en los costes energéticos y alimentarios que, sumado a los nuevos impuestos, desafían, más si cabe, los presupuestos de estos hogares que poco margen de ajuste tienen.

Las familias numerosas se enfrentan un año más a la subida de precios continuada en productos de primera necesidad, por ello y por que son más que la media, actualmente son considerados uno de los colectivos más vulnerables.

Para conocer en profundidad la situación por la que atraviesan las más de 78.000 familias numerosas que residen en la Comunitat FANUCOVA ha lanzado por tercer año consecutivo una encuesta que recoge con detalle la realidad de estos hogares.

La realidad económica y social de las familias numerosas de la Comunidad Valenciana pone de manifiesto que el 70 % de estos hogares llega a fin de mes con grandes dificultades, recurriendo a ayudas de familiares, amigos y/o Ong’s, recortando gastos y recurriendo a todo tipo de medidas de ajuste.

Este es uno de los principales datos que revela el III Estudio sobre la Situción Económica y Social de las Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana, un estudio que ha sido realizado por FANUCOVA en colaboración de sus cinco asociaciones (ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM Y MAS DE DOS), la Generalitat Valenciana, el Gran Hotel Peñíscola y la Universidad Católica de Valencia.

Según el estudio, realizado a 1.162 familias numerosas residentes en la Comunitat el 60% de ellas no tiene capacidad de ahorro ni de hacer frente a gastos imprevistos y un 28% vive en situación de exclusión social o al límite del riesgo de pobreza según la tasa AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion)

SITUACIÓN ECONÓMICA

El estudio pone de manifiesto que sólo 1 de cada 4 familias (28%) vive sin sensación de agobio económico, “sin dificultades”, mientras que el resto, el 72%, es decir, 3 de cada 4 familias, manifiestan claramente que les cuesta llegar a fin de mes. De estas familias con un estrecho margen entre ingresos y gastos, un 27% “tiene grandes dificultades”; un 26% afirma que ha tenido que “reducir su presupuesto familiar”; un 13% se ha visto obligado a disponer de ahorros o pedir un préstamo, y un 5% han podido hacer frente a lo necesario gracias a la ayuda de un familiar o alguna ayuda social (servicios sociales, ONG, etc.).

La cesta de la compra, la vivenda, la educación y los suministros absorben practicamente todo el presupuesto familiar. Los datos revelan que el 65% de las familias destinan el 40% o más de sus ingresos mensuales para hacer frente a la cesta de la compra. Es por ello que las familias numerosas (94%) aplican medidas de ahorro para hacer frente a este gasto siendo las principales; comprara en diferentes supermercados según la oferta (59%) hacer la compra al día para buscar ofertas puntuales (45%) y planificar menus semanales (25%).

Las principales medidas de ahorro que las familias numerosas de la Comunitat llevan a cabo son la reducción del consumo de luz (56%), aire acondicionado (49%) y calefacción (34%) y la modificación de hábitos alimenticios (41%).

VIVIENDA Y RESIDENCIA

Las familias numerosas en su mayoría (64% ) viven en viviendas en propiedad sujetos a hipotecas y de menos de 100 m² (46%), aunque un 34% vive en casa de entre 100 y 150 m² y únicamente 2 de cada 10 familias viven en casas de más de 150 m².

Este estudio ha evidenciado la preocupación de más de la mitad de las familias numerosas (57%) en cuanto a la partida de gasto de la vivienda puesto que el (43%) considera que la hipoteca o el alquiler absorbe un porcentaje excesivo en el presupuesto familiar y el (14%) no puede optar por comprar y el alquiler se está covirtiendo en un lujo y una incertidumbre.

Otro dato llamativo es que 6 de cada 10 hogares de familias numerosas destinan un 30% o más de sus ingresos a la vivienda.

AYUDAS SOCIALES Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA

Este estudio ha dejado patente que somos uno de los colectivos con más riesgo de pobreza ya que la mitad de las familias numerosas vive con menos de 2.500€ al mes, unos ingresos que divididos entre los miembros que conforman la familia están por debajo de los 500€. Además, el estudio refleja que el 28% de las familias numerosas viven con menos de 2.000 euros al mes lo que supone para una familia de cinco miembros una renta per cápita máxima de 400€, importe que sitúa a estas familias en una situación de exclusión social o al límite de riesgo de pobreza según la tasa AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion).

Sin embargo y a pesar de los datos únicamente 3 de cada 10 hogares reciben alguna ayuda del estado.

Estos datos que ponen de manifiesto las dificultades que atraviesan estos hogares evidencian que una gran mayoría no reciben el apoyo que necesitan para la crianza de sus hijos ya que no acceden a las ayudas y becas principalmente por basarse en límites de renta desactualizados como el IPREM, y por contemplar la composición familiar de forma limitada.

Ante esta realidad y como medida correctiva FANUCOVA lleva años proponiendo que se aplique el Sistema de Renta Familiar Estandarizada, fórmula que ya se aplica hace años en otras comunidades como Euskadi. (*ver explicación al final de la Nota)

En cuanto a las ayudas y bonificaciones más valoradas por el colectivo el estudio revela que las ayudas y bonificaciones municipales consideradas prioritarias por las familias numerosas son las bonificaciones en impuestos y tasas (82%), los descuentos en actividades deportivas y de ocio 48% y las ayudas a la vivienda, conciliación y transporte (35%). Y las ayudas y bonificaciones autonómicas consideradas prioritarias son las deducciones fiscales autonómicas de FN (66%), el incremento en la baremación para becas al estudio y comedor (45%) seguido de las ayudas a la conciliación, gratuidad de los libros, vivienda y transporte (33%)

TENDENCIAS Y ESTILO DE VIDA

Preguntadas a cerca de los nuevos retos y desafíos familiares a los que se enfrentan con las pantallas el 48% cree que no se le debe dar acceso a smarthphons a menores de 14 años frente al 45% de las familias numerosas que considera la edad de los 12 a los 13 años como la propia para el uso de dispositivos.

Sin embargo, el 97% de los encuestados están preocupados por el uso de las tecnologías y su relación con la salud mental de los hijos. 5 de cada 10 considera que cada familia debe gestionar el uso de manera personal sin embargo el 43% cree que el gobierno, la sociedad junto con las familias deben poner medidas urgentemente para abordar la situación.

En cuanto a la visión de ser padres hoy en día el 57% considera que actualmente es más difícil tener hijos. En esta línea el 52% considera que los jóvenes no pueden plantearse ser padres porque el estado no ayuda, el 21% cree que simplemente tener hijos no esta de moda y el 12% creen que no tienen hijos porque no quieren responsabilidades.

Otro dato relevante es que más de la mitad de familias numerosas eligen la educación pública para sus hijos frente a un 47% que escoge la concertada y únicamente un 1% la privada.

ASÍ SON LAS FAMILIAS NUMEROSAS DE LA COMUNITAT

El estudio recoge también datos sobre el perfil económico y social de estas familias con la idea de elaborar la radiografía del colectivo para conocer mejor su realidad y necesidades.

Número de hijos. El estudio revela que una gran mayoría de familias numerosas (67%) son de 3 hijos, les siguen en tamaño las familias de 4 hijos, que son 14% y las de 2 hijos, que suman un 9%. Las familias más grandes son minoría, las de más de 5 hijos suponen sólo el 11% del total de familias.

El 45 % tienen una edad entre 31-44 años

Sobre la composición familiar, hay un 18% de familias numerosas reconstituidas, las que aportan hijos de relaciones anteriores, y un 6% que son monoparentales. Y un 2% es familia de acogida, sin embargo, el 12% está interesado en acoger.

El 12% de estos hogares convive con hijos mayores de 26 años.

También la discapacidad está muy presente en las familias numerosas, en concreto en 2 de cada 10 hogares (20%).

Situación de empleo. Casi un 20% de los encuestados se encuentra parado, jubilado o es trabajador doméstico no remunerado. La mayor parte 71% trabaja en el sector privado o público y el 9% es autónomo.

* RENTA ESTANDARIZADA: Se trata de un sistema que pondera la renta familiar según el número de miembros y su composición (monoparentalidad, número de hijas o hijos, discapacidad, etc.…) Se establece para aplicarse en aquellas ayudas o servicios de apoyo a las familias donde, su condición de acceso o el criterio de la cuantía de dicha prestación, vengan condicionados por la renta de la unidad familiar. De esta forma se quiere dar un trato más justo y equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares, no estableciendo los mismos límites de acceso por renta a una familia de tres miembros que a una de cinco, con una discapacidad o monoparentalidad.