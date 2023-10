“La dama blanca”; la historia de la mujer que inspiró a Tolkien uno de sus personajes más famosos de “El señor de los anillos”

Frente del Somme, octubre de 1916. Tras el ataque a la trinchera Regina el oficial de señales J. R. R. Tolkien enferma de fiebre quintana. Las condiciones de debilidad extrema en las que se encuentra hacen que sea evacuado al hospital número uno de la Cruz Roja, ubicado en el Casino de Le Touquet-Paris-Plage. Allí es atendido por la enfermera voluntaria Gala Eliard, una fascinante aristócrata que huye de un pasado tormentoso y a la que le impulsa la necesidad de salvar la vida de al menos un solo hombre. El breve encuentro entre ambos, que tiene lugar durante tan solo ocho días, cambiará para siempre el mundo creativo del escritor y encenderá la chispa que inspirará la creación de uno de sus personajes más poderosos, la elfa Galadriel, y del que será uno de los mayores fenómenos literarios del siglo XX.

Alicia García-Herrera, doctora por la Universitat de València y máster, se ha dedicado habitualmente al ámbito de la investigación en ciencias sociales y humanas. Colabora con la sección cultural del diario La Vanguardia y su suplemento, Revista de Letras; también con las revistas literarias Quimera, La Retaguardia, Mercurio y Crátera, además de ser conferenciante. En 2017 fue la ganadora del primer premio de narrativa de la Dirección General de l’Institut Valencià per les Dones i per la Igualtat de Gènere, con la obra Calle Progreso 36, se vende. Es autora de dos ensayos jurídicos y de la obra divulgativa Eso no estaba en mi libro de mitología griega (Almuzara, 2021). La dama blanca (Plaza & Janés, 2023), sobre el escritor J. R. R. Tolkien, es su primera novela.