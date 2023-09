Catarroja celebra su II Concurso Profesional de all i pebre

El all i pebre es, probablemente, el único plato sin arroz de nuestra gastronomía que es capaz de plantar cara a la paella. Un manjar tradicional de la Albufera que tiene su cuna en la localidad de Catarroja, situada en uno de los extremos del lago y que nació como asentamiento de pescadores y agricultores por su cercanía tanto a la huerta como al mar. El año pasado, la concejalía de Turismo de Catarroja puso en marcha un concurso profesional de all i pebre, una cita pensada para dar continuidad al certamen popular que, desde hace más de medio siglo, reúne cada año a más de un centenar de participantes y miles de visitantes, y que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Gastronómico. Tras la espectacular acogida de la primera edición, el Puerto de Catarroja acoge la segunda entrega de este concurso profesional, que volverá a dividirse en dos secciones, una tradicional y otra creativa. En el primer apartado, los concursantes deberán cocinar la receta siguiendo estrictamente la tradición catarrogina. Aunque su elaboración ha sufrido evoluciones que pueden comprobarse en restaurantes y hogares, el verdadero all i pebre de esta localidad únicamente lleva anguila, patata, ajo, guindilla y pimentón (aceite, agua y sal aparte). En el apartado de concurso creativo, la organización otorgará total libertad a los participantes, tanto en la elección de los ingredientes como en las técnicas utilizadas. El concurso se limita a quince cocineros en la primera sección, y a diez en la segunda. Para el concurso de all i pebre tradicional, algunos de los finalistas han sido los restaurantes La Cabila, Can Valear, Casa Granero, Culla Siete, Bonaire, Vermut, Arantxa 2, La Cancela o Setaygues. En el concurso creativo, los seleccionados han sido La Forastera, Pixavi, Namua, Maribel, La Suculenta, Fran Suero, Félix Chaqués, El Xato, Flama y Alejandro Platero.