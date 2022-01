Dr. Callejo: “Cuantos más disparates oía a mi alrededor, más sentía la necesidad de comunicar, de intentar tranquilizar y de contar la realidad de lo que estaba pasando”

EL AUTOR

El Dr. Callejo se ha convertido en un referente de la divulgación médica en redes sociales. Durante la pandemia, cuando la confusión de apoderó de la gente, él se entregó a resolver dudas y a informar de lo que sucedía de forma que todos pudiésemos comprenderlo.

Este médico especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que trabaja en el servicio de Anestesiología Pediátrica del HGU Gregorio Marañón, se ha convertido en uno de los doctores más queridos en las redes sociales de nuestro país. Callejo, además, es profesor de Medicina en la Universidad Complutense y director académico en Grupo CTO.

Actualmente, compagina su labor como médico con la divulgación, lo que ha revelado que David Callejo es, además de un excelente doctor, un gran comunicador. Una vida, como narra en este libro, ligada al estudio y a la medicina, donde destacan su fuerza de voluntad y su incansable empeño. Motivado por sus alumnos de la academia de preparación al examen MIR David Callejo decidió abrirse una cuenta de Instagram. Fue a partir del estallido de la pandemia cuando el volumen de seguidores creció exponencialmente. A día de hoy tiene más de 270k seguidores en esta red social, que a través de su perfil @davidcallejo10, siguen sus explicaciones didácticas sobre diversos temas médicos, cuestiones sobre la pandemia, el uso de mascarillas, las vacunas y las variantes del virus. «Cuantos más disparates oía a mi alrededor, más sentía la necesidad de comunicar, por el medio que fuera, de intentar tranquilizar y de contar la realidad de lo que estaba pasando», declara el autor.

EL LIBRO

La prosa de David Callejo es honesta y cercana, nos hace sentir un miembro más del equipo, sufrimos con él las complicaciones en el quirófano, o tomando esas decisiones que en cuestión de segundos pueden salvar la vida de un paciente. Sentimos también el agotamiento de sus noches de guardia, su insomnio crónico, pero sobre todo su amor por esta disciplina, y las ganas de avanzar y superarse cada día. También hay en esta obra momentos de felicidad inigualable cuando se producen recuperaciones en los pacientes más graves, o cuando los contratiempos consiguen resolverse con final feliz. El realismo con el que el doctor Callejo narra muchas de las situaciones también nos hará soltar más de una carcajada como por ejemplo al plasmar las bromas que muchas veces se escuchan en quirófano para calmar la tensión del ambiente. En palabras del autor: «este libro ha hablado de cómo ha sido mi vida hasta la pandemia. De todas mis dudas, de mis pocas certezas, de mis golpes de suerte y de mis miedos. He tenido mucho miedo a lo largo de mi vida, pero, sobre todo, he tenido miedo a reconocer que lo tenía. Y este libro me ha servido como terapia. Me ha servido para ver que, a pesar de mis miedos, mis inseguridades y mis indudables golpes de suerte, también he tomado decisiones. Y que siempre he sabido que lo primero era la vida».