El Ateneo Mercantil de Valencia celebra la VI Gala de la Noche Valenciana de las Letras

El Ateneo Mercantil de Valencia ha dado a conocer sus premios literarios en la VI gala de la Noche Valenciana de las Letras. El VII Premio Nacional de Novela ha recaído en ‘Los Rubios’ de Manuel Dorado; el VIII Certamen de Poesía se ha otorgado a ‘El murmullo del bosque’, de Jorge Fernández., mientras que el X Concurso Nacional de Relato se lo adjudicó ‘Mensajes desde el optotipo’, de Santiago Casero. La gala de la ‘V Noche Valenciana de las Letras’ ha tenido lugar en el Salón Stolz del Ateneo. Una velada donde la escritora uruguaya Carmen Posadas recibió el ‘Premio de las Letras del Ateneo 2024’ por su trayectoria literaria de manos de la Secretaria Autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y de la presidenta de la institución, Carmen de Rosa. También estuvo presente el diputado de Cultura, Francisco Teruel, en nombre del presidente de la Diputación de Valencia, que entregó el premio Novela; la tercera teniente de alcalde, Julia Climent, en representación de la alcaldesa de Valencia, que entregó el premio Relato y y Toni Alcolea, de la editorial OléLibros, que entregó el premio Poesía.

Carmen Posadas, que el 25 de octubre presenta en Valencia su última novela ‘El misterioso caso del impostor del Titanic’ en la librería ‘Vuelo de palabras’, a partir de las 18:30 horas, reconoció que acoge el ‘Premio de las Letras del Ateneo’ con el mismo entusiasmo que el resto de reconocimientos anteriores. “Me ha hecho muchísima ilusión, no solamente por ver el plantel extraordinario de anteriores premiados, sino porque la simple mención de la palabra Ateneo para mí tiene unas connotaciones muy especiales. Entre otras porque vivo muy cerca del Ateneo (de Madrid) y siempre paso por delante de ese templo de la cultura. Nunca pensé que iba a recibir un premio con ese nombre, y lo agradezco”, dijo durante su intervención.

Sobre su nueva obra dijo tener vinculaciones también con el Ateneo, y explicó por qué: “En mi novela nueva la protagonista es Emilia Pardo Bazán que como sabes fue la primera mujer ateneísta en España. Y también sé, por ejemplo, que la presidenta Carmen de Rosa también está haciendo cosas extraordinarias por el Ateneo, y me gustaría relacionar a un personaje con otro con motivo de este premio”, señaló.

Sin pretenderlo, Carmen Posadas dejó a los presentes con un nudo en la garganta cuando fue preguntada por su vinculación literaria con la ciudad de Valencia al desvelar el “trágico hecho” que vivió con el catedrático de Derecho Mercantil, Manuel Broseta, asesinado por ETA el 15 de enero de 1992 por el ‘Comando Ekaitz’, cuando se disponía impartir clases.

“Siempre que voy a Valencia me acogen con mucho cariño. Cada vez que presento un libro, una de mis paradas es Valencia. Recuerdo en mis inicios literarios que me invitaron a dar una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Manuel me recogió a mi llegada a Valencia y al día siguiente de la conferencia me dijo: ‘Oye Carmen: no te voy a poder acompañar al aeropuerto porque tengo una clase muy temprana en la universidad, pero no te preocupes que te mando un coche para que te recojan. Bueno… cuando llegué a Madrid me enteré que le habían pegado un tiro. Es uno de los hechos más trágicos de mi vida, porque imagínate: estás con una persona y al día siguiente le asesinan. Estoy segura que el día anterior nos habían seguido porque si vas a matar a alguien tienes que conocer todos sus movimientos, ¿no?”, dijo estremecida como si fuera ayer.

Este triste episodio ocurrió en uno de sus primeros eventos literarios, que desde entonces se han multiplicado fruto de su éxito como novelita y prolífica escritora. En este sentido, Posadas se congratuló de la excelente cantera de autores que tiene la literatura española. “Estamos viviendo un momento muy fuerte porque hay autores de todo tipo de géneros. Puedes elegir desde libros muy literarios a un best seller o incluso libros de autoayuda. Hay una producción enorme de obras. Lo habéis notado en el Ateneo con más de 500 obras presentadas. Por alguna extraña razón que a mí se me escapa todo el mundo quiere ser escritor. Es bueno que haya gente con esa vocación y ganas de crear y contar. Y eso que escribir tampoco tiene tanto glamour y no da tanto dinero”, bromeó

Por su parte, la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, recordó que uno de los objetivos precisamente de la Noche Valenciana de las Letras es “hacer de altavoz y visibilizar el esfuerzo de todos los escritores de nuevo cuño que aspiran a hacerse un hueco en el mundo de la literatura”. De Rosa agradeció a Carmen Posadas su presencia y se refirió a ella como “una de las escritoras más relevantes del panorama literario iberoamericano, espejo para las nuevas generaciones y merecedora de este premio”, dijo.

Los premios de los certámenes literarios del Ateneo Mercantil, coordinados por Melania Vázquez, conllevan un premio en metálico de 8.000 euros en el caso de la Novela y de 1.000 para cada uno de los galardonados en Relato y Poesía, así como la publicación de la Novela por la Editorial OléLibros, que colabora en estos concursos.

Sinopsis de las obras ganadoras

‘Los rubios’ (Novela), de Manuel Dorado ¿Quién no ha soñado alguna vez con que le toque la lotería? Estamos en Madrid, en el célebre año 2000. Guzmán, un joven librero de barrio, encuentra un boleto perdido de lotería. El premio le permitiría cumplir sus sueños y entrar de lleno en la vida cultural pop del Madrid de principios de siglo. Una flamante librería bohemia en el corazón de Malasaña, vida nocturna, escritores, artistas … Pero siempre hay algo que se cruza en el camino de las personas con suerte. Su propia esencia, quizás. Guzmán es rubio, de los rubios de Canillejas, que conforman un pequeño misterio de barrio, pero misterio a fin de cuentas. Y los misterios persiguen a sus protagonistas hasta que son resueltos. Y cuando los misterios se resuelven, alguien sale mal parado. Con millones o sin ellos. O no.

‘El murmullo del bosque’ (Poesía), de Jorge Fernández. Constituye una mirada lírica hacia el paisaje, pero también un intento por establecer una voz poética que se construya en la soledad y ante la contemplación reflexiva. El bosque se convierte así en protagonista, pero también en destino: la obra representa un viaje a través de algunos de los elementos esenciales de la realidad (el árbol, la piedra, la lluvia, los pájaros…) en un intento por nombrar, decir el paisaje, pero también por expresar el asombro y la incertidumbre de estar vivo.

‘Mensajes desde el optotipo’ (Relato), de Santiago Casero. Narra la desconcertante epifanía de un hombre que cree haber descubierto en las tablas optométricas de los oftalmólogos que visita mensajes ocultos que la propia realidad y el propio desenlace final de la trama tal vez acaben confirmando de forma fatal.

Perfil de los autores

Manuel Dorado (Puertollano, 1969). Es ingeniero aeronáutico y escritor. Ha obtenido numerosos premios de narrativa. Entre otros: el premio TIFLOS, por su libro de relatos Amores distópicos (Edhasa, 2022), el premio internacional de relato Patricia Sánchez Cuevas, premio de literatura breve en castellano Vila de Mislata y mención de honor en el premio Julio Cortázar de Montevideo. El Efecto Midas, su primera novela, fue publicada en audio libro (SAGA-Egmont,2020) y seleccionada en la sección literaria del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Los Hijos de Eva, su segunda novela, fue publicada también en audio libro (BookaVivo, 2023).

Jorge Fernández Gonzalo (Madrid, 1982). Doctor en Filología Hispánica por la UCM y en Filosofía por la UAM, es autor de una decena de poemarios, por los que ha obtenido premios como el Hiperión de poesía joven (Una hoja de almendro, 2004), el Federico Muelas (Meditación del Alfarero, 2023), el Rincón de la Victoria (El tercer oleaje, 2023) o el premio Vicente Núñez (Modelaje de un cuerpo, 2024), entre otros. Como ensayista ha publicado más de una docena de libros de filosofía, sociología y teoría literaria, como Filosofía zombi (Finalista premio Anagrama 2011), Homo public (Premio Fray Luis de León, 2014) o La resta risible (Premio Alfons el Magnànim, 2019). Actualmente es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

Santiago Casero González. Nace en Fuente el Fresno (Ciudad Real) en 1964, aunque pasa una gran parte de su vida en Madrid, donde se licencia en Filología Clásica por la Universidad Complutense. Es profesor de enseñanza secundaria.Hasta el momento, ha publicado siete novelas y cinco libros de relatos y ha recibido algunos premios literarios, como el Manuel Llano, el de la Fundación Monte León o el Tiflos de Cuentos, además de los premios de novela corta Encina de Plata y Cáceres, o los premios internacionales de narrativa Max Aub, José Calderón Escalada y Las Dalias, entre otros.