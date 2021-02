No se volverán a repetir niveles tan elevados de coronavirus en la Comunitat como en la tercera ola, según investigadores de la UMH

Aunque es una cantidad de contagios todavía muy elevado, estos datos confirman la tendencia descendente del virus.

Es una de las conclusiones de la investigación que ha realizado el Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Una herramienta de monitorización permite predecir la evolución del virus.

No obstante, hasta que no haya vacunación masiva no volveremos a la reducción que se produjo en verano de 2020, porque no ha habido confinamiento total. El calor también favorecerá el descenso de contagios. Lo ha explicado en Onda Cero el investigador de la Universidad Miguel Hernández, José Luis Sainz.

Este investigador de la Universidad Miguel Hernández lanza un mensaje de optimismo: no se van a volver a alcanzar niveles tan elevados como los de la tercera ola.