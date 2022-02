València se une a la Red de Ciudades para la Movilidad de Bajas Emisiones

València se unirá a la Red Española de Ciudades por la Movilidad de Bajas Emisiones. El Pleno Municipal en bloque – con la sonada excepción de VOX – ha apoyado hoy la adhesión de la capital valenciana a esta plataforma compuesta por ayuntamientos, asociaciones, empresas y otros colectivos a favor de la sostenibilidad local y liderada por las actuales corporaciones municipales de A Coruña (PSG-PSOE) y Oviedo (PP y Ciudadanos). De esta manera, está previsto que – tras este aval de las diferentes formaciones políticas con representación en el Consistorio de la capital valenciana – València firme próximamente su adhesión a esa Red Española de Ciudades por la Movilidad de Bajas Emisiones en medio, eso sí, de ciertas advertencias por parte de PP y Ciudadanos.

Por una parte, el concejal de la formación ‘naranja’, Narciso Estellés, ha instado al Gobierno Municipal – integrado por Compromís y PSPV-PSOE – a la implantación de nuevas áreas de prioridad residencial (APR). “Entiendo que nos preocupa a los valencianos y, especialmente, a las personas que viven en Ciutat Vella. Ya hay más de 20.000 multados y estamos hablando de un mes y medio, lo cual nos dice que el enfoque de la APR es restrictivo y, en este caso, orientado a la sanción”, ha explicado Estellés en el Pleno Municipal de hoy, correspondiente a este mes de febrero.

Por otra parte, el concejal de los ‘populares’ valencianos, Carlos Mundina, se ha sumado al rechazo hacia nuevas APR de los ‘naranjas’ y, siguiendo esta misma línea, ha pedido que la adhesión a la Red Española de Ciudades por la Movilidad de Bajas Emisiones se produzca desde el “consenso” para evitar nuevas críticas vecinales. “Se han implantado veintidós sonómetros y, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, se les está pidiendo, desde hace tres semanas, que se les diga qué criterios se han seguido para implantarlos. Por eso, repito: acuerdo, diálogo, consenso y no imposiciones o posiciones de no escuchar a lo que la gente reclama”, ha reivindicado Mundina.

Giuseppe Grezzi, muy crítico con la extrema derecha

Sin lugar a dudas, quien se ha mostrado más crítico y duro en el marco de este debate ha sido el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, quien ha mostrado su rechazo a la negativa de VOX a apoyar la adhesión de València a la Red Española de Ciudades por la Movilidad de Bajas Emisiones. “El despilfarro de recursos es pagar un sueldo a alguien que no produce porque hablan mucho de producción pero, después, el resultado no se ve. Están calentando el asiento, están haciendo cero propuestas y solo están creando división. Entonces, hago un llamamiento a las formaciones democráticas para que no sigan esa estela”, ha zanjado Grezzi, de Compromís, en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de València de hoy.