València lanza una campaña para fomentar el valenciano en redes sociales

El Gabinete de Normalización Lingüística (GNL) del Ayuntamiento de València ha puesto en marcha la campaña “Més que un like!” con el objetivo principal de promocionar el uso de la lengua valenciana tanto en la creación como en la difusión de contenidos a través de las redes sociales y, especialmente, piezas audiovisuales como vídeos de entretenimiento. Para ello, el Consistorio de la capital valenciana contará con la colaboración de hasta ocho influencers que emplean la lengua valenciana de manera habitual, quienes, a través de vídeos, explicarán por qué ellos y ellas usan el valenciano en sus respectivos contenidos digitales y cuáles son las ventajas de hacerlo.

Más concretamente, figuras de la talla de Pepiu de Castellar, la youtuber Emma Tomàs y Figamon, entre otros, han publicado un vídeo de treinta segundos de duración en el perfil de Twitter del Gabinete de Normalización Lingüística (@envalenciaVLC). La concejal de Gestión de Recursos del Ayuntamiento de València, Luisa Notario, ha querido subrayar la importancia y necesidad de campañas como esta para el fomento de la lengua valenciana en entornos digitales. “Lo que es cierto es que crear contenidos en valenciano contribuye a la dignificación y normalización de nuestra lengua, además de que existe un segmento de la población que habla valenciano y que son consumidores potenciales de estos contenidos”, ha explicado Notario en declaraciones ante los medios de comunicación.

https://twitter.com/envalenciaVLC/status/1480482254409375748

"El valenciano es mi manera de comunicarme"

La campaña “Més que un like!” tiene como objetivo añadido, además, subrayar la importancia de los medios de comunicación y de las redes sociales como potenciales grandes vías de apoyo y difusión del valenciano. “Hay que tener en cuenta que las redes sociales son potentes medios de comunicación”, ha subrayado la responsable del departamento de Gestión de Recursos. Por su parte, los influencers colaboradores y participantes en esta iniciativa han querido lanzar un mensaje unánime de apoyo al idioma autóctono de la Comunitat. “Es la lengua en la que he nacido, he crecido, pienso, reflexiono y que mejor me representa”, afirma Emma Tomàs en el citado vídeo difundido vía Twitter. “Hablo en valenciano porque es mi manera de comunicarme”, reivindica, por su parte, Pepiu de Castellar.