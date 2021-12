El PSPV no apoyará a sus socios del Botànic que defienden la tasa turística

La tasa turística no se incluirá en la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y organización --conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos-- al no conseguir Compromís y Unides Podem sumar el apoyo de sus socios del PSPV-PSOE a la enmienda. Así, durante el debate de las enmiendas parciales que se celebra este jueves en Les Corts, PSPV, PP, Ciudadanos y Vox no darán apoyo a esta enmienda. Ante esto, Compromís y Unides Podem la mantendrán 'viva' para el debate de la ley, que se celebrará el día 20.

El síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha adelantado que tampoco apoyarán esta propuesta en el debate de la ley, ya que consideran que "no hay que hacerlo en una ley de acompañamiento de manera inmediata sin hablar con el sector", y ha abogado por tramitarla como proposición de ley. El socialista ha remarcado que en los últimos meses, sus socios se han acercado a la postura que defendían, una tasa de carácter municipal y voluntario, aunque ahora necesitan buscarle un encaje legal, que considera que se puede encontrar en una proposición de ley. Así, ha insisitido en rechazar incluir la tasa en la ley de acompañamiento y ha apuntado que Compromís y UP "ya están diciendo que en 2022 no se podría aplicar por la situación pandémica".

En este sentido, Mata se ha comprometido a "en el plazo más breve posible" iniciar la tramitación de esta propuesta "escuchando a la gente", ya que considera que sería una medida positiva para "aquellos que quieran aprobarla".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha remarcado que mantendrán viva la enmienda para el debate de presupuestos porque tienen la "convicción de que es buena para los valencianos" y ha subrayado su intención de "poder llegar a un acuerdo con el PSPV". De hecho, ha indicado que su grupo y Unides Podem se han ido "acercando" a aquello que pedía el PSPV, ya que la aplicación a nivel municipal también era una "posición que reivindicaban algunas ciudades". Por ello, ha abogado por "generar el marco necesario" para poder aplicar esta tasa.

"No queremos que los valencianos paguen la tasa turística", como ocurre actualmente a su juicio, y ha remarcado que hay "evidencia científica que dice que una tasa nunca ha impedido que las visitas aumenten en todas las ciudades que se ha implantado". "No creo que nos merezcamos esta falta de autoestima", ha aseverado.

Como síndica de Unides Podem, Pilar Lima ha restado importancia a que el PSPV no haya querido aceptar la tasa turística y ha defendido que "quedan semanas y hay tiempo" antes de Navidad: "Estamos en disposición de continuar dialogando para conseguir un acuerdo".

LA OPOSICIÓN RECHAZA LAS "AUTOENMIENDAS"

Entre la oposición, el diputado del PP José Antonio Rovira ha denunciado que el Botànic utiliza la ley de acompañamiento para "modificar todo tipo de legislación diversa", vía enmiendas y no mediante el propio proyecto para "eludir todos los controles".

"Este año rizan el rizo", ha advertido, y ha puesto como ejemplo los cambios en la Ley de Función Pública para que todas las jefaturas de servicio se elijan por libre designación o que "todos los conductores del Consell sean eventuales", algo que ha ilustrado con que un conseller podría contratar de chófer "a su primo del pueblo". Por contra, el 'popular' ha urgido al Botànic a aceptar su enmienda para que los ayuntamientos dispongan de más plazo para convertir en plazas fijas a los policías interinos, algo que ha justificado por la pandemia para darles tiempo a convocar las oposiciones. De lo contrario ha advertido que "más de mil policías locales se irán a la calle el 31 de diciembre".

De Cs, la diputada Yaneth Giraldo ha reiterado su rechazo a la tasa turística, ya sea autonómica y municipal, y ha recordado que el socialista Manolo Mata ya avanzó que "no estaba dentro del plan a corto plazo". "El Botànic se lo ha puesto muy difícil al sector y no es momento de gravarlo más", ha recalcado, y ha defendido su enmienda para rebajar impuestos "al 92% de los valencianos".

Y por parte de Vox, José Mª Llanos ha coincidido con el PP en que las 79 "autoenmiendas" 'botánicas' a la ley de acompañamiento son "un fraude para saltarse a la torera las reglas parlamentarias o legales". "Es toda una barbaridad", ha dicho, para insistir en la necesidad de las propuestas de su grupo como "adelgazar" la administración o bonificar los impuestos de sucesiones y patrimonio, aunque le "extrañaría mucho" que las aceptasen.