Primer paso para la integración de los cercanías de Renfe en la tarjeta Móbils

El convenio establece, en una primera fase, la incorporación en la tarjeta Móbilis de los títulos de transporte del servicio de cercanías de Renfe del núcleo de València. Más adelante prevé que dicha tarjeta o futuras evoluciones de la misma se admitan como medio de pago y/o título de transporte para el acceso a los trenes de la compañía ferroviaria estatal.

El convenio no afecta a la estructura tarifaria de los servicios de cercanías, por lo que de momento Renfe mantendrá su propia política de precios y títulos de transporte. No obstante, a más largo plazo la intención de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València es conseguir la integración con Renfe no solo de los soportes de pago, sino también tarifaria.