Oposición y parte del Botànic cargan contra Puig en el inicio del Debate de Política General

El discurso pronunciado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, con motivo del inicio del Debate de Política General en Les Corts no ha gustado a la oposición parlamentaria. Las propuestas anunciadas por el jefe del Consell – como la petición del traspaso de las competencias de Cercanías, la reformulación del actual Estado del Bienestar o medidas encaminadas a la protección del medio ambiente – no han sido suficientes para PP, Ciudadanos y VOX, quienes han criticado que el discurso de Puig se ha mostrado alejado de la realidad y que sus diferentes propuestas son “irreales”.

La síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, ha criticado que el president de la Generalitat, Ximo Puig, no ha contado “nada nuevo” a los valencianos y le ha instado a “apretar el botón” del adelanto electoral. “Es hora de convocar elecciones anticipadas. Es hora de que se vayan ustedes a casa”, ha afirmado tajantemente la secretaria general de los ‘populares’ valencianos. “El Partido Popular está preparado para gobernar las instituciones y, vista la ya no disimulada ruptura del suyo, que precisa de agentes de mediación para hacer un presupuesto, lo mejor es que convoquen elecciones”, ha defendido Catalá.

La síndica del PP en Les Corts ha criticado asimismo que Puig haya hecho coincidir el anuncio de la desescalada con su intervención en el Parlamento valenciano y le ha afeado la gestión social y sanitaria de la pandemia, que ha calificado de “precaria, desnortada y nada ambiciosa”. Siguiendo esta misma línea, Ciudadanos ha rechazado el discurso pronunciado por el president de la Generalitat y lo han calificado de “excesivamente triunfalista”.

“Hemos encontrado a un president Puig haciendo un discurso que no nos ha sorprendido pero que sí nos ha ofendido un poco. No esperábamos otra cosa, él suele ser así”, ha analizado la síndica de la formación naranja en Les Corts, Ruth Merino, en declaraciones ante los medios de comunicación. “Suele hacer muchos anuncios que son reciclados. Hemos oído con nombre nuevo cosas que ya se prometieron el año pasado e, incluso, antes”, ha criticado Merino. Por ello, su formación ofrecerá en su turno de intervención “propuestas a largo plazo porque esa mirada es necesaria”, ha adelantado la síndica de Ciudadanos.

Por su parte, VOX ha tildado las palabras del jefe del Consell de “socialcomunistas”. “Otra vez volver al discurso de las mentiras y de las promesas vacías”, ha denunciado su síndica en Les Corts, Ana Vega. VOX ha querido centrar sus críticas en la situación que atraviesa la sanidad pública valenciana en estos momentos. “Lamentamos, de verdad, que no se haya hecho mención ninguna a las listas de espera kilométricas que tiene la sanidad pública valenciana ni a la reversión del Hospital de Torrevieja. Se ha alabado mucho la labor de los sanitarios, pero mucho aplauso a los sanitarios pero los tenemos extenuados”, ha explicado Vega.

Críticas también dentro del Botànic

Sin embargo, las críticas al discurso de Ximo Puig en este Debate de Política General han ido más allá de la oposición parlamentaria. Las palabras del president de la Generalitat han suscitado reacciones muy diferentes entre los miembros del Consell: PSPV-PSOE y Unides Podem han asegurado compartir sus ideas mientras que, desde Compromís, han criticado la falta de defensa del Botànic. Una nueva evidencia más de sus últimas discrepancias en público.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que Puig ha hecho “una buena radiografía” de la situación actual en la Comunitat aunque, para la formación valencianista, el jefe del Consell debería haber apostado por una defensa más firme del Pacte del Botànic. “Es cierto que he echado en falta referencias al futuro del Botànic como Botànic. Para nosotros, eso es muy importante”, ha analizado Ferri en declaraciones ante los medios de comunicación. “El Botànic no es Botànic sin sus patas y yo creo que, ahí, es importante remarcar que, al menos para Compromís y de cara al futuro, el Botànic sigue siendo nuestra hoja de ruta”, ha explicado el síndic de la formación.

Un diagnóstico que, no obstante, no comparten desde Unides Podem. Su síndica en Les Corts, Pilar Lima, ha querido agradecer el discurso de Puig y, más concretamente, el tratamiento que el president ha dado a cuestiones como la salud mental o la sostenibilidad medioambiental. “Las medidas que ha presentado el president no son anuncios, son propuestas”, ha puesto de relieve Lima. “El Govern del Botànic está muy vivo y sigue innovando para este nuevo clico de recuperación que afrontamos. Apostamos por consolidar los derechos que son irrenunciables e irreversibles”, ha explicitado la síndica de Unides Podem.

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha definido el discurso de Ximo Puig como “un ejercicio de pragmatismo y realismo perfecto” y, en respuesta a Compromís, Mata ha asegurado que el Botànic está “más vivo que nunca”. “Más Botànic es imposible. No puede ser todo Botànic. No ha habido ni un desvío de la hoja de ruta botánica. Han sido todas las consellerias diseccionadas con todos los proyectos que tienen. Ha sido un proyecto polifónico en esa España polifónica de la que habla el president”, ha reflexionado Mata.

Protesta de los bomberos forestales

Más allá de las paredes de Les Corts Valencianes, el sonido de las motosierras de los bomberos forestales adscritos a la Generalitat ha marcado el inicio de este Debate de Política General. Varias decenas de sus efectivos han protestado frente a las puertas del Parlamento valenciano con el objetivo de reclamar tanto al president de la Generalitat, Ximo Puig, como a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, la firma del Decreto de Fijeza. Ante su negativa, los bomberos forestales de la Generalitat han anunciado que continuarán con su huelga de manera indefinida.