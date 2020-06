La Generalitat apela a la responsabilidad "moral" del gobierno para regularizar a los inmigrantes del Aquarius

"Es un imperativo legal, político y moral", ha insistido Oltra, al ser preguntada por las quejas de este colectivo de personas, integradas en torno a la asociación Aquarius Supervivientes 2018.







Los migrantes del Aquarius siguen sin papeles cuando se van a cumplir dos años de su llegada a València y denuncian que se sienten "olvidados" porque aún no tienen la regularización que les prometió para poder "trabajar legalmente" y tener "una vida digna", según el presidente de este colectivo, Moses Von Kallon, que ha criticado que fueron usados "políticamente" para luego ser olvidados y quedarse sin ayuda para regularizar su situación, y ha asegurado que "ninguno tiene la documentación".







Al respecto, Oltra ha apuntado que entiende lo que plantea esta asociación. "Hemos de recordar que era un barco que estaba a la deriva porque ningún país admitía su entrada, con hombres, mujeres y niños al límite de sus fuerzas y con historias personales muy dolorosas, de esclavitud en algunos casos", ha recalcado.







A su juicio, "su regularización es un imperativo legal, político y moral" y ha instado al Ejecutivo que presiden Pedro Sánchez a que lo agilice, "porque les invitamos a venir y por tanto no pueden tener la consideración de entrada irregular".







"El Gobierno de España aceptó la oferta del alcalde de València. Esto entra en los supuestos extraordinarios de regularización administrativa. Me consta que la Secretaría de Estado de Migraciones tiene sensibilidad con estos temas y está por la labor de hacerlo. Mientras tanto, nosotros seguiremos con la labor de acompañamiento e inclusión. Estas personas tienen derecho a la renta valenciana, una herramienta importantísima", ha agregado.







Sobre la acusación de haber "usado políticamente" a este colectivo de migrantes, Oltra ha afirmado que "entiende que el tiempo de espera motive ese tipo de declaraciones" y ha insistido en que el Gobierno central "debe ser sensible".