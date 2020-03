La Generalitat prepara un protocolo para que las familias puedan sacar a los ancianos de las residencias

La Consellería de Igualdad, diorigida por la vicepresidenta Mónica Oltra, trabaja en ese protoloco con la consellería de Sanitat y la Abogacía de la Generalitat, que determinará cómo se debe proceder, por el estado de alarma.

Lo ha anunciado la vicepresidenta Oltra tras la reunión semanal del Pleno del Consell.

Mónica Oltra ha confirmado que hay familias que han solicitado sacar a los ancianos en las residencias Pero advierte que no es tan fácil llevar a los mayores a casa en una situación cómo la actual. Por ello, no se podrá hacer hasta que la abogacía de la Generalitat garantice que no hay impedimento legal.

Mónica Oltra ha defendido que en general el sector de las residencias ha respondido de manera correcta ante la crisis del coronavirus, aunque reconoce que hay casos que se deben analizar a parte, como el de la residencia de Alcoi en la que han fallecido 28 ancianos.

Sobre la responsabilidad por la falta de material en estos centros, Oltra señala que se ha demostrado la utilidad de las autonomías, que han suplido las carencias de material del primer momento, cuando todo estaba centralizado desde el gobierno central.

En este momento hay 20 inspectores controlando que las residencia cumplen los protocolos de seguridad, frente a los 7, ha dicho Oltra, de la etapa del PP. Y asegura que la situación hubiese sido mucho más grave si esta pandemia se hubiera producido hace cinco años, con el modelo del PP que el Consell, dice, lleva 5 años mejorando.