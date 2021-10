Día Internacional de la Mujer Rural: “Las cifras nos dibujan un panorama muy marginal”

El Día Internacional de las Mujeres Rurales llega un año más con el objetivo de reivindicar el papel destacado y fundamental que desarrolla la mujer con su trabajo diario en sectores como la agricultura, el campo y el mar. Más concretamente, la celebración de este año pretende centrar la atención de la ciudadanía en el esencial papel de la mujer en la pesca, una área económica que, junto con otros sectores como la citada agricultura o la ganadería, se ha mostrado importante en tiempos de pandemia. Según numerosas encuestas y sondeos, se ha detectado una mayor demanda de productos frescos, naturales y de kilómetro cero desde la irrupción del COVID-19.

En aras de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la sede social de la Comunitat de Pescadors i Pescadores de la pedanía valenciana de El Palmar ha acogido el encuentro “Trobada de Dones de la Mar”. Un acto oficial que ha servido para poner de relevancia esta jornada y que ha consistido en una serie de conferencias y de mesas redondas en que desde expertas hasta protagonistas han analizado el papel de la mujer en el sector de la pesca valenciano, uno de los más relevantes de la economía del conjunto de la Comunitat.

“Sin las mujeres, la pesca sería insostenible”

Sin embargo y a pesar de su destacado papel, las cifras parecen indicar que la presencia de la mujer en el sector del mar y de la pesca continúa siendo minoritaria. Según la investigadora de la Universitat Politècnica de València (UPV), Paloma Herrera, únicamente el 3% de los profesionales del mar y de la pesca valencianos son mujeres. Un número que se traduce en que las mujeres ocupan solamente uno de cada cinco puestos de trabajo en el ámbito de la pesca valenciana. “Las cifras, realmente, nos dibujan un panorama muy, muy marginal. El panorama de la mujer con estas cifras es muy marginal”, ha explicado en el marco de la citada jornada Herrera, miembro también del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras.

No obstante y desde el lado opuesto de la balanza, Paloma Herrera ha querido destacar la vital importancia de la mujer en este sector. “Ahora bien, yo creo que, primero, hay más mujeres de las que las cifras nos dicen pero, sobre todo, creo que juegan un papel fundamental sin la cual la pesca sería casi, casi insostenible”, ha analizado Herrera en el encuentro “Trobada de Dones de la Mar”. “A veces, me dicen que soy una exagerada pero creo que no soy una exagerada”, ha añadido ante los asistentes a la Comunitat de Pescadors i de Pescadores de El Palmar.

“Incorporar la voz de la mujer”

Este acto oficial de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales ha contado igualmente con la participación de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Mollà. Ambas mandatarias han incidido en la necesidad de ayudar y visibilizar a la mujer rural como uno de los retos más destacados en materia de igualdad de oportunidades.

“Desde la Generalitat, somos conscientes de que el futuro de un medio rural en igualdad exige incorporar la voz de la mujer en todos los ámbitos de decisión”, ha afirmado Mónica Oltra. “Se hace cada vez más necesaria su progresiva incorporación a los sectores económicos en el mundo rural, mejorando sus condiciones de vida, reconociéndolas profesionalmente y promocionando su evolución dentro de los sectores económicos”, ha valorado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas con motivo de este Día Internacional de las Mujeres Rurales.