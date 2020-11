El coronavirus casi duplica su incidencia en la ciudad de València en un mes

El dato lo ha ofrecido el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano. El edil ha dicho que aun es "demasiado pronto" para que se deje notar en los datos el impacto del toque de queda impuesto hace dos semanas por la Generalitat en toda la Comunitat Valenciana "aunque estos últimos días parece que comienza a vislumbrarse que se ha alcanzado el piso de la curva y los casos vuelven a descender". Desde el inicio de la pandemia han fallecido con coronavirus un total de 372 personas censadas en València, de las que 77 han muerto en los dos últimos meses.

Cano ha explicado que ahora mismo se producen en València una media de 8,5 brotes de COVID cada día, cuando en agosto no llegaban a cinco (4,9). Entre 80 y el 85% por ciento de ellos se originan en reuniones sociales o familiares, y entre personas de 15 a 50 años. En este sentido, el edil ha dicho que "no hay que bajar la guardia" porque las conductas irresponsables están causando la muerte de muchos mayores. "Los que generan los brotes son los que no fallecen, mientras que los que pagan las consecuencias son los mayores, que son quienes más mueren a causa del virus" ha añadido Cano. Por todo ello, el concejal de Protección Ciudadana se ha mostrado partidario de que los ciudadanos denuncien cualquier comportamiento irresponsable.

Balance de sanciones

Desde que hace dos semanas se impuso el toque de queda han bajado las multas por no llevar mascarilla impuestas por la Policía Local de València. En lo que llevamos de noviembre ha habido 1.611 sanciones, frente a las 4.222 de octubre. También han descendido las sanciones a locales, desde las 150 de octubre hasta las 54 de la primera quincena de este mes. En total, la Policía Local de València ha multado desde el inicio de la pandemia a 1.051 locales de la ciudad por incumplir las medidas sanitarias.

Por el contrario, las sanciones por reuniones sociales que superaban las seis personas se han disparado, pasando de 7 en octubre a 137 en estas dos semanas de noviembre. Además, se han impuesto un total de 711 multas por incumplir el toque de queda.