El Consell ve "preocupantes" las imágenes de la protesta en apoyo al rapero Pablo Hasél y condena la violencia

Así lo ha trasladado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno al ser preguntada por la opinión del Ejecutivo de estas protestas y la actuación policial desplegada.

Oltra ha recordado que el papel "fundamental" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) es garantizar los derechos y las libertades de "toda la ciudadanía" y ve "fundamental" también que a los jóvenes se les eduque en la cultura de la libertad, de la no violencia, de la convivencia pacífica. "En una cultura que no sea del miedo y mucho menos hacia personas que nos tienen que proteger", ha apostillado.

Tras esta reflexión, la vicepresidenta ha lamentado que las imágenes observadas en las protestas son "preocupantes": "A cualquier demócrata le deben preocupar", ha apostillado. En todo caso, ha puntualizado que la institución competente para hacer investigaciones y estudios sobre lo ocurrido es el Gobierno de España.

En este punto, interpelada por si considera que la Policía Nacional facilitó o impidió los derechos de los ciudadanos, ha indicado que esto es algo que no le compete decidir al Consell, sino a la institución del Gobierno de España, ha reiterado.

Así mismo, preguntada por si considera que debería dimitir la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, tal y como han solicitado diferentes grupos y asociaciones, ha afirmado que cada partido es libre de expresar sus propuestas o de pedir las explicaciones que considere pero este asunto no se ha tratado en el pleno. Tampoco ha querido pronunciarse sobre un tweet del alcalde de València, Joan Ribó, relacionado con la actuación de la policía.

En esta línea, en relación con otro tweet del líder de Ciudadanos en la Comunitat, Toni Cantó, en el que pedía sacar a Compromís y a Podemos de las instituciones por estos hechos, Oltra ha indicado que el mensaje es un "ejemplo práctico" de la libertad de expresión. No obstante, ha aclarado que no comparte el texto.

PROTESTA Y PANDEMIA

Oltra, preguntada así mismo por si existe preocupación en el Consell, más allá de los hechos, por la aglomeración de las personas en este tipo de protestas en estos momentos de pandemia, ha dicho que "obviamente" juntar a personas ahora en la calle "no es una buena cosa" para la pandemia. "Otra cosa --ha añadido-- es que se deben ponderar los ejercicios de los derechos fundamentales, que es lo que se está ejerciendo en este caso".

El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han presentado en Les Corts Valencianes sendas declaraciones institucionales en las que expresan su apoyo a la Policía ante "los actos violentos" registrados en varias ciudades, entre ellas València, en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél.

Así, el Grupo Popular ha presentado una declaración institucional en el parlamento autonómico de "apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado como garantes de la seguridad pública de nuestro país" y condenando "los actos violentos provocados por grupos de manifestantes en diferentes ciudades, entre ellas Valencia, durante las protestas convocadas para exigir la libertad del delincuente Pablo Hasél".

En la propuesta de declaración institucional también se condena todo tipo de manifestación que incite al odio o a la violencia "como las letras de las canciones del rapero Hasél en las que se enaltece a organizaciones terroristas como ETA, el Grapo, Terra Lliure o AlQaeda".

En este sentido, califica de "reprochable e inadmisible que formaciones políticas como Podemos y Compromís hayan solicitado la puesta en libertad y el indulto para esta persona condenada en varias ocasiones por incitar al ocio y agredir a personas".

En este sentido, recuerda que en las canciones de Hasél aparecen expresiones como "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero", "Merece que explote el coche de Patxi López", "Ojalá vengan los Grapo y te pongan de rodilla", "Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono", "Sería un honor que me llamen terrorista", "Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos": "La ilusión es una fulana demasiado cara. Voy a tener que violarla"; "Follo con una loca que jura que me ama".

Asimismo, se pide "mostrar el rechazo a las peticiones de indultos para personas condenadas por enaltecimiento de terrorismo, respetar las sentencias judiciales y a la separación de poderes de nuestro país y reiterar el compromiso de Les Corts Valencianes con la calidad democrática de este país y con los valores que propugna nuestro Estado social y democrático de Derecho".

Desde el PP se considera que "en estos momentos es importante reiterar el papel de Les Corts como institución comprometida con el Estado social y democrático de Derecho, y que, por tanto, se debe condenar firmemente los ataques a la policía, así como toda expresión y manifestación que incite a la violencia y al odio sin distinciones ni matices, respetar la independencia judicial y defender a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por su parte, el síndic de Ciudadanos (Cs) en Les Corts valencianas, Toni Cantó, ha presentado una declaración institucional en la Cámara en la que pide condenar "todo tipo de violencia en forma de protesta" y mostrar solidaridad y un "apoyo firme a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante los disturbios de los últimos días en varias ciudades españolas, entre ellas València".

Para Cantó, estos episodios ocurridos tras la detención del rapero Pablo Hasel por "enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la Corona y las Instituciones del Estado, además de por haber agredido a un periodista, dañan gravemente la convivencia social y no deberían tener cabida en un Estado de Derecho".

"AGRESIONES POR PARTE DE ENERGÚMENOS"

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cumplimiento de su deber, nos protegen a todos y recientemente se han tenido que enfrentar y han sufrido agresiones por parte de energúmenos muy violentos", ha señalado el síndic, quien ha instado al resto de grupos parlamentarios a apoyar dicha declaración.

El líder de Ciudadanos ha defendido el "derecho a manifestarse pacíficamente", pero ha lamentado la actitud de "manifestantes violentos que han atacado a los profesionales de la prensa y, lo más grave, que cargos públicos de Compromís y Podemos hayan alentado este tipo de altercados en las calles del país". "Es muy preocupante ver cómo el populismo y el nacionalismo fomentan el odio y la violencia, siguiendo el modelo que implantaron el Cataluña, en favor de sus propios intereses políticos", ha añadido.

"Que personas como la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, o el alcalde de València, Joan Ribó, se posicionen del lado de los violentos, significa que, o no se enteran de lo que pasa en realidad o que mienten conscientemente", ha añadido tras instar al presidente Ximo Puig a manifestarse al respecto, "porque no puede permanecer callado y no hacer ningún reproche a sus socios después de lo sucedido".