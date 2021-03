Barceló entiende en enfado de los pirotécnicos pero "tenemos que hacer un último esfuerzo"

Barceló, tras asistir al inicio de las obras del nuevo centro de salud de Tres Forques en València, ha explicado al respecto que mantuvo una reunión con el alcalde, Joan Ribó, para estudiar su propuesta de lanzar castillos artificiales el día 19 de marzo y en la que ella se comprometió a que su departamento realizaría un informe para determinar si "era viable o no" esta celebración.

En ese sentido, ha aclarado que los expertos han concluido que "no es recomendable" porque "hay algo que no podemos controlar: los encuentros que se puedan producir en el ámbito privado, en las terrazas, en los balcones, en las viviendas para ver estos castillos de unas fiestas que no se van a celebrar y que son tan queridas por los valencianos".

La Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València ha descartado finalmente la celebración de disparos de fuegos artificiales previstos para la noche del 19 de marzo tras recibir este informe de la Conselleria de Sanidad que alerta del "alto riesgo de incumplimiento de la normativa de distanciamiento social y seguridad por parte de sectores significativos de población". "La decisión del ayuntamiento de prudencia total es loable", ha apostillado Barceló.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido la decisión del Ayuntamiento de descartar la celebración de los disparos de fuegos artificiales previstos la noche del 19 de marzo.

Una decisión que se produce tras un informe de la Conselleria de Sanidad que alerta del alto riesgo de incumplimiento de la normativa de distanciamiento social y de seguridad que podría producirse. La conselleria hace referencia especialmente al peligro de contagio que supondrían las aglomeraciones en las terrazas de los edificios.

La asociación de pirotécnicos Piroval, promotora del evento, ya ha trasladado su indignación por esta decisión y anuncia que no volverá a negociar con el consistorio otros espectáculos, incluidas “les mascletaes” de las próximas Fallas.

Joan Ribó ha dicho que entiende el enfado de los pirotécnicos, pero que el Ayuntamiento está obligado a acatar las indicaciones de Sanidad. Además ha garantizado que el Ayuntamiento mantendrá el presupuesto de este año para espectáculos pirotécnicos, con el fin de gastarlo cuando y como se pueda