La Generalitat defiende la estrategia común sobre Sputnick pero pide que la UE "adquiera todas las vacunas disponibles"

Así lo ha manifestado la también portavoz del Consell y consellera de Igualdad, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el pleno del Consell.

Interpelada sobre si cree que el Gobierno central debería estudiar adquirir la vacuna Sputnick como ha hecho Alemania, ha señalado que la "situación ideal" es seguir la estrategia común de vacunación dentro de la Unión Europea, para que "los países europeos no compitan entre ellos en una especie de subasta para hacerse individualmente con las vacunas".

No obstante, ha señalado que si bien este es el "planteamiento de partida" que considera "más adecuado", es "también cierto que la ejecución" en cuanto a la gestión de AstraZeneca "deja bastante que desear", con "incumplimientos de la farmacéutica" y "retrasos en las entregas", y esta situación "es lo que está provocando que algunos países estén planteando la adquisición de vacunas".

Para Oltra, "no es una buena noticia" para la UE y la confianza de los ciudadanos en ella, "pero las intuiciones tienen que responder con eficacia a la a la confianza que se deposita en ellas" y "eso es precisamente" lo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha trasladado a Bruselas, la "necesidad de que se adquieran todas las vacunas disponibles".

En todo caso, ha señalado que si finalmente la Unión Europea "no es sensible" a estas peticiones, "que no solo hace Alemania", ya verían su respuesta. "Sería otro escenario, pero no tiene mucha razón de ser que aquellas vacunas que están disponibles y son seguras" como Sputnick con una eficacia por encima del 90%, "no se pongan al alcance de los europeos y europeas", ha señalado.

Preguntada sobre el acuerdo del Consejo Interterritorial de suspender la vacunación de Astrazeneca a menos de 60 , ha indicado que la consellera de Sanidad ya ha "pedido tranquilidad" y ha reconocido que "es obvio que hay un impacto en el calendario", aunque ha evitado hacer previsiones sobre el proceso de inmunización. Ha señalado que se "va a seguir vacunando a buen ritmo" con cada una de las vacunas disponibles en cada franja de edad.

Ha insistido que es "obvio" que hay una "reorganización" pero ha dicho que "no es muy amiga de aventurarse" a pronunciarse sobre "lo que tendremos de aquí a tres meses" y el efecto en los objetivos de inmunización marcados para verano, "máxime cuando en esta situación cada día cambian las cosas", ha señalado en referencia concretamente a los diferentes criterios que ha habido sobre el segmento de edad al que se destinarían las dosis de Astrazeneca.

"Con todas estas variables que muchas veces funcionan por ensayo y error, porque desconocemos muchas cosas, no me gusta hacer predicciones", ha insistido, antes de opinar que "no hay anda peor que plantear certezas que después no se cumplen porque eso aumenta la incertidumbre".

Asimismo, cuestionada sobre el calendario de vacunación en viviendas tuteladas, Oltra ha indicado que se contabilizan como centros residenciales y, como tal, estaban previstas dentro del grupo 1 de vacunación. Ha explicado que Igualdad "desde el principio" ha remitido la lista de personas y que este mismo viernes, a petición de Sanidad, se ha reenviado esta información, por lo que espera que "en los próximos días estas personas sean vacunadas".