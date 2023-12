El Centre del Carme muestra por primera vez las obras de la última etapa creativa de Juan Olivares

El Centre del Carme de Valencia nos acerca la exposición ‘When the Process Becomes a Painting’, que muestra por primera vez la nueva etapa creativa del artista valenciano Juan Olivares, centrada en el proceso creativo de sus pinturas.

La muestra, organizada y producida por el Consorci de Museus, puede visitarse en la sala 1 del Centre del Carme hasta el 25 de febrero de 2024.

La propuesta reúne una selección de pinturas de gran formato, así como cartones y objetos que remiten a todo el proceso pictórico, incluyendo imprimaciones, listones de remover la pintura y paletas, así como toda la documentación que ha acompañado al artista a la hora de elaborar una pintura.