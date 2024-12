Caixa Popular llança la 4a convocatòria d’ajudes ‘Sense Barreres’

Caixa Popular, cooperativa de crèdit valenciana, ha presentat la quarta edició de les ajudes ‘Sense Barreres’, una convocatòria destinada a promoure projectes que fomenten la igualtat i la inclusió de les persones amb discapacitat. Enguany, la dotació econòmicas’amplia i arriba als 30.000 euros, triplicant la quantitat de l'última edició.

El projecte 'Sense Barreres' està dissenyat per a "millorar les condicions de vida" d'este col.lectiu i reflecteix "el compromís de l’entitat amb l’impacte social positiu a la Comunitat Valenciana", assenyalen des de la cooperativa.

Les ajudes estan dirigides a entitats socials que desenvolupen projectes centrats en açò. Les sol·licitudspodran presentar-se fins al 31 de gener: https://www.caixapopular.es/va/ayudas-sense-barreres

Les propostes seran avaluades per un jurat compost per representants de Caixa Popular i els seus treballadors, que seleccionaran els dotze finalistes. Després, els membres del club de fidelització de l’entitat i del Club POPUlines, tindran l’oportunitat de decidir els guanyadors mitjançant una votació en línia.

La dotació total de 30.000 euros es distribuirà en sis ajudes:

2 ajudes de 8.000 euros .

de . 2 ajudes de 5.000 euros .

de . 2 ajudes de 2.000 euros.

Per a la selecció dels projectes, es consideraran criteris com els objectius, la metodologia emprada, les activitats previstes, així com el seu impacte educatiu i social.