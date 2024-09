Caixa Popular i EVAP, unides per a impulsar la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial valencià

Caixa Popular i l'Associació d'Empresàries, Professionals i Directives (EVAP) han enfortit la seua relació, que va començar fa més de dos dècades, mitjançant la firma d'una aliança estratègica entre les dos entitats, amb l'objectiu de fomentar iniciatives que promoguen la igualtat d'oportunitats i el lideratge femení.

EVAP vol impulsar la igualtat en les empreses valencianes mitjançant la creació d'una nova categoria anomenada COMPROMETIDAS, que representa a entitats, com Caixa Popular que serà la primera a entrar, que creuen fermament en la igualtat, s'identifiquen amb els valors de l'associació i treballen des de les seues pròpies organitzacions per a fer d'aquest objectiu comú una realitat tant en la societat com entre els seus empleats.

Les dos entitats tenen la igualtat com un dels seus pilars fonamentals i impulsaran conjuntament alguns dels eixos estratègics de l'associació. Els principals punts d'esta col·laboració inclouen donar continuïtat als “Viernes Formativos” per al conjunt d'associades, així com impulsar la figura dels “Friends” per a sumar a homes del món empresarial i professional que creuen en la igualtat de gènere i senten els valors de EVAP com a propis.

A més, es desenvoluparan trobades periòdiques amb altes directives i CEOs del teixit empresarial valencià. En cada esdeveniment es plantejarà un repte empresarial perquè les assistents proposen solucions i siga un punt de trobada i de compartir experiències.

Així mateix, es promourà la categoria "Young" per a acostar-se a les emprenedores i joves empresàries, amb esdeveniments anuals amb el nom "Generation Mix by Caixa Popular".

Esta col·laboració busca enfortir el compromís de totes dues entitats amb la igualtat de gènere i fomentar el desenvolupament professional i empresarial de les dones en la Comunitat Valenciana.

"Generación jefas"

D'altra banda, des d'EVAP han organitzat un esdeveniment, amb la participació de Caixa Popular, per a totes les joves que estan "llestes per a trencar motles i fer història". Es tracta de "Generación jefas", un espai "on alliberar-se de les càrregues d'expectatives i estereotips que ens han imposat i on la síndrome de la impostora no té cabuda", ha explicat Marta Iranzo, presidenta de l'associació d'empresàries.

"No sols parlem de lideratge també ens recolzem per a abraçar la nostra autenticitat i empoderar-nos les unes a les altres. És un viatge col·lectiu cap a la grandesa, cap a ser les caps que sempre hem sigut", apunta.

L'esdeveniment s'ha previst per al dimecres 25 de setembre de 18,00 a 21,00 en l'estadi Ciutat de València. Les inscripcions es poden fer ací .