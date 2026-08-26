Arnau Martínez llega a Paterna

El ansiado fichaje de Arnau Martínez llega a su fin, el lateral derecho catalán ha llegado esta mañana a Paterna y ya ha puesto rumbo a las instalaciones del hospital Imed para pasar las respectivas pruebas médicas antes de hacer oficial su fichaje por el club.

Una vez firmado el contrato Arnau Martínez entrenara mañana con el resto del equipo bajo las órdenes de Carlos Corberán.

Una operación que se ha acabado cerrando por 5 millones más 1 en variables y un 10% de futura venta.

Con su llegada y la también incorporación de Pablo Maffeo, Carlos Corberán refuerza y completa la posición de lateral derecho y la parcela defensiva, ya que Arnau Martínez puede actuar tanto de lateral como central.

A falta de seis días para el cierre del mercado la dirección deportiva del Valencia CF está centrada en incorporar y mejorar la parcela ofensiva, algo que declaró el propio Corberán en la rueda de prensa post-partido frente al Betis.