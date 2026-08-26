VALENCIA CF

Arnau Martínez llega a Paterna

A falta de revisión médica y firma del contrato el futbolista catalán se convertirá en las próximas horas de manera oficial en nuevo jugador del Valencia.

Redacción

Valencia |

Arnau Martínez llega a Paterna
Arnau Martínez llega a Paterna | Girona FC

El ansiado fichaje de Arnau Martínez llega a su fin, el lateral derecho catalán ha llegado esta mañana a Paterna y ya ha puesto rumbo a las instalaciones del hospital Imed para pasar las respectivas pruebas médicas antes de hacer oficial su fichaje por el club.

Una vez firmado el contrato Arnau Martínez entrenara mañana con el resto del equipo bajo las órdenes de Carlos Corberán.

Una operación que se ha acabado cerrando por 5 millones más 1 en variables y un 10% de futura venta.

Con su llegada y la también incorporación de Pablo Maffeo, Carlos Corberán refuerza y completa la posición de lateral derecho y la parcela defensiva, ya que Arnau Martínez puede actuar tanto de lateral como central.

A falta de seis días para el cierre del mercado la dirección deportiva del Valencia CF está centrada en incorporar y mejorar la parcela ofensiva, algo que declaró el propio Corberán en la rueda de prensa post-partido frente al Betis.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid