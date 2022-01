Sagunto pedirá a los bancos mejoras en la atención a las personas mayores

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado por unanimidad en su sesión ordinaria correspondiente al mes de enero una moción para solicitar a las entidades bancarias la mejora de los servicios a la ciudadanía, en general, y a la gente mayor y con diversidad funcional, en particular.

Esta moción fue presentada por el Grupo Compromís y defendida por la concejala de este grupo, Asun Moll. En primer lugar, se aprobó instar a estas entidades que ofrezcan una atención personalizada en ventanilla durante el horario en que las oficinas estén abiertas al público, con tal de facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en particular, a la gente mayor y a personas con diversidad funcional. En segundo lugar, que dichas entidades no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen habilidades para hacer, de forma autónoma, las diferentes gestiones en los cajeros automáticos y que se aplique una tarificación social en la aplicación de comisiones, en función de las características de cada cliente.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades a los clientes sean transparentes y comprensibles. La claridad en la redacción tiene que ser normal con tal de no confundir a las personas y hacerlas contratar productos que se desconocen o incurren en gastos innecesarios y abusivos. Otro punto a tratar es el de promover la instalación de cajeros automáticos en las zonas o barrios de la ciudad que quedan más alejadas del alcance de las oficinas de estas entidades, para que las personas que vivan allí puedan hacer los trámites más básicos. Muy especialmente después del progresivo cierre de sucursales.

También, que los poderes públicos competentes legislen y regulen una normativa bancaria más justa y solidaria, especialmente para las personas más vulnerables. En esa misma línea, instar a la Generalitat Valenciana y a la Federación Valenciana de Municipios i Provincias la puesta en marcha de un plan del servicio rural financiero en aquellas entidades locales que no disponen de una oficina bancaria ni atención presencial que incluya la reactivación del servicio bancario en las poblaciones que no tengan ningún tipo de servicio financiero, basado en parámetros de responsabilidad social, ética bancaria y compromiso con el territorio, así como la realización de talleres

y formación de alfabetización digital dirigidos a la disminución y erradicación de la brecha digital rural en la Comunidad Valenciana.

Y, por último, trasladar este acuerdo a las direcciones generales de los bancos con sede en la ciudad de Sagunto, a la Asociación Española de Banca, a la Conselleria de Economía, a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, a la Dirección General de Administración Local, a la Agenda Valenciana Antidespoblación i al Síndic de Greuges.