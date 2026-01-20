Pako Giménez: "Es vital que las familias acompañen a sus hijos e hijas en el entorno digital"

Vivimos rodeados de pantallas. Y no solo nosotros: también nuestros hijos, hijas y adolescentes que han nacido ya dentro de este ecosistema digital. Móviles, redes sociales, videojuegos, inteligencia artificial.

La tecnología no es algo que va a llegar. La tecnología ya está aquí y forma parte de su día a día. La pregunta es: ¿cómo acompañamos a nuestros hijos e hijas en este entorno digital?

En este espacio de Onda Digital, el experto Pako Giménez, nos ayuda a cómo hacerlo. No desde el miedo, ni desde la culpa, sino desde el conocimiento y la responsabilidad.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.