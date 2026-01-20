La borrasca Harry provoca diversas incidencias en el litoral del Camp de Morvedre

Continúa activa la alerta naranja por fenómenos costeros. El temporal marítimo ha provocado hoy martes diversas incidencias en el litoral del Camp de Morvedre.

La zona más afectada ha sido la urbanización Malvasur, donde se han registrado importantes entradas de agua. Ante esta situación, los servicios municipales de mantenimiento y Policía Local se han visto obligados a intervenir de forma coordinada. El punto más problemático se ha localizado en la calle Agró, donde se han instalado sacos de arena como medida preventiva. También se ha actuado en el entorno del Braç de la Creu y se han iniciado labores de limpieza de ramaje arrastrado por el mar.

En Corinto, se han producido entradas de agua en las avenidas Salinas y del Mar, aunque con menor impacto que en Malvasur. El descenso posterior del nivel del mar ha evitado que la situación fuera a más.

Desde el consistorio informan sobre la construcción de un pequeño dique en la playa para frenar la entrada de agua, medida que - dicen - ya ha surtido efecto. Además, por seguridad, el paseo del Pantalán permanece cerrado debido al fuerte oleaje registrado durante la jornada.